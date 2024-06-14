Президент России Владимир Путин заявил, что 21 февраля 2014 года договорился работать сообща для стабилизации ситуации на Украине с президентом США Бараком Обамой. Эти слова прозвучали во время встречи главы государства с руководством Министерства иностранных дел РФ.



« <...> американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа, чтобы вспыхнувшее насилие не перешло все мыслимые границы», — сказал Путин.



Тогда Россия должна была убедить президента Украины вести себя сдержанно и не использовать армию для урегулирования мятежей. Владимир Путин добавил, что Вашингтон, в свою очередь, должен был призвать оппозицию к порядку.