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    «Шанс для украинского народа»: Владимир Путин вспомнил, как обсуждал с Обамой ситуацию на Украине десять лет назад

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    Президент России Владимир Путин заявил, что 21 февраля 2014 года договорился работать сообща для стабилизации ситуации на Украине с президентом США Бараком Обамой. Эти слова прозвучали во время встречи главы государства с руководством Министерства иностранных дел РФ.


    « <...> американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа, чтобы вспыхнувшее насилие не перешло все мыслимые границы», — сказал Путин.

    Тогда Россия должна была убедить президента Украины вести себя сдержанно и не использовать армию для урегулирования мятежей. Владимир Путин добавил, что Вашингтон, в свою очередь, должен был призвать оппозицию к порядку.

    Впрочем, уже через месяц Путин на пресс-конференции охарактеризовал происходящее на Украине как вооруженный захват власти и сообщил, что из сформированных на Украине органов власти считает отчасти легитимным парламент, а остальные — нелегитимными. Барак Обама в ответ на это предположил, что «у президента Путина, вероятно, другой набор юристов», и дал понять, что действия России относительно Украины оттолкнут от нее другие страны.

    Президент России назвал условия, при которых будут возможны переговоры с Украиной.

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    ПутинБарак ОбамаУкраина2014 год
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