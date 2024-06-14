Приставал к школьникам в метро. Бывшего петербургского прапорщика будут судить за домогательства к детям

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего милиционера из Петербурга Дениса Грибкова, который приставал к подросткам в метро. Об этом 14 июня сообщает ГУ СК по Санкт-Петербургу. Судить его будут по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).



По версии следствия, 17 и 18 октября 2023 года в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского» он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних детей. Как мы сообщали ранее, 17 октября мужчина прижался к 12-летнему школьнику в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» и трогал ребенка через одежду за половой орган. На следующий день произошёл второй эпизод, но уже между «Гостиным двором» и «Площадью Александра Невского».

