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    В Петербурге ищут жертв экс-милиционера, подозреваемого в приставании к мальчикам в метро

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    7 комментариев

    Следствие ищет жертв бывшего милиционера, который, предположительно, приставал к школьникам в метро. Фотографии подозреваемого ведомство опубликовало 19 октября и просит присмотреться.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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    По данным «Фонтанки», мужчину задержали около полуночи накануне после двух заявлений о сексуальном насилии над подростками. По предварительной информации, первый эпизод произошел вечером 17 октября. Неизвестный мужчина прижался к 12-летнему школьнику в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» и трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод тоже произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского».

    Подозреваемого вычислили по камерам. Им оказался бывший прапорщик милиции Денис Грибков, которого уже задерживали в 2009 году за серию нападений на мальчиков-подростков.

    Грибков вышел из колонии в 2021 году. Сейчас правоохранители ищут его возможных жертв. Следственный комитет обратился к жителям с просьбой сообщить информацию о других возможных преступлениях, совершенных подозреваемым, по телефонам 570–66–71, 579–01–17 или 02.

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    Комментарии 7

    Гость19 Окт 2023 в 13:26
    А где реальные доказательства, видео? Дети могут наплести чего угодно, так же как их мамаши. Где свидетели его домогательств? Обвинения пока чисто голословные.
    +0−0
    Глеб 23319 Окт 2023 в 13:17
    Пригожина на него нет.
    +0−0
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