В Петербурге ищут жертв экс-милиционера, подозреваемого в приставании к мальчикам в метро

Следствие ищет жертв бывшего милиционера, который, предположительно, приставал к школьникам в метро. Фотографии подозреваемого ведомство опубликовало 19 октября и просит присмотреться.
По данным «Фонтанки», мужчину задержали около полуночи накануне после двух заявлений о сексуальном насилии над подростками. По предварительной информации, первый эпизод произошел вечером 17 октября. Неизвестный мужчина прижался к 12-летнему школьнику в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» и трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод тоже произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского».
Подозреваемого вычислили по камерам. Им оказался бывший прапорщик милиции Денис Грибков, которого уже задерживали в 2009 году за серию нападений на мальчиков-подростков.
Грибков вышел из колонии в 2021 году. Сейчас правоохранители ищут его возможных жертв. Следственный комитет обратился к жителям с просьбой сообщить информацию о других возможных преступлениях, совершенных подозреваемым, по телефонам 570–66–71, 579–01–17 или 02.