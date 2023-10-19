Рыжий мужчина залез в трусы школьнику в петербургском метро

Полиция Петербурга ищет рыжего и бородатого мужчину, который приставал к подростку в толчее петербургского метро.
Насилию 12-летний мальчик подвергся накануне около четырех дня на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября. По предварительной информации, мужчина пытался трогать мальчика за половой орган и залез в трусы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».