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    Рыжий мужчина залез в трусы школьнику в петербургском метро

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    46 комментариев

    Полиция Петербурга ищет рыжего и бородатого мужчину, который приставал к подростку в толчее петербургского метро.

    Насилию 12-летний мальчик подвергся накануне около четырех дня на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября. По предварительной информации, мужчина пытался трогать мальчика за половой орган и залез в трусы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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    Комментарии 46

    Slava_Rossii219 Окт 2023 в 10:02
    В 4 дня в метро не так много народу чтобы сделать такое незаметно от окружающих.
    Что в этой истории не так.
    Да и что мешало мальчику отойти в сторону?
    +0−0
    fighting mosquito19 Окт 2023 в 10:00
    в этой республике геев же нет!
    +0−0
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