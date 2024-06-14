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    «Ъ»: Сотруднику оборонного предприятия грозит до 8 лет за удаление папки «Хлам»

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    18 комментариев

    Бывшего сотрудника АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Сергея Коротких обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, а именно своего предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. ФСБ полагает, что он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа. Однако Коротких утверждает, что удалил только личные данные из папки «Хлам», пишет 14 июня газета «Коммерсантъ».

    В 2015 году фигурант устроился на предприятие руководителем бригады, специализирующейся на расчетах тепловых нагрузок на ракеты. В декабре 2022 года особисты предприятия узнали, что мужчина ездил в Турцию, не сообщив об этом руководству, и женился на местной жительнице, что запрещено правилами. При этом бригадир утверждал, что об изменении семейного положения поставил в известность сотрудников регионального УФСБ, а почему те не оповестили предприятие, ему неизвестно. Одновременно с этим Коротких подал ряд заявлений в прокуратуру и спецслужбу, сообщив о нарушениях в «Радуге».

    Сергей Коротких покинул предприятие вместе с начальником первого отдела предприятия и одним из ее руководителей, в мае 2023 года против него возбудили уголовное дело по статье 274.1 УК РФ — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру». Экс-сотрудник «Радуги» признает вину частично, заявляя, что удалил только личные данные и черновики расчетов, копии которых есть у предприятия. Он также заявляет, что его преследуют из-за конфликта с руководством, а не из-за причиненного ущерба.

    Защита просила домашний арест. По словам адвоката, в Дубне его подзащитный семь лет снимал квартиру у одной из местных жительниц, которая согласна, чтобы жилье использовалось для отбытия домашнего ареста. Однако Мособлсуд оставил экс-сотрудника «Радуги» под арестом еще на полгода.

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    Комментарии 18

    27463145714 Июн 2024 в 11:59
    Все это полная чушь и судебно - следственный беспредел. Никакой грифованной цифровой инфраструктуры на коммерческом предприятии нет и быть не может. Все документы с грифом хранятся в архивах и личных чемоданах отпечатанных и хранящихся в чемоданных комнатах под охраной и выдающихся под роспись. В чемодане, кроме рабочей документации может быть и носитель цифровой информации с грифом, но ни как не в компьютере куда обойдя пароль может влезть ЛЮБОЙ! Более того, он удалил информацию созданную благодаря своему труду, который судя по всему, не был востребован работодателем, и не был скопирован и защищён интелеектуальным правом работодателя, вопрос прав тут открытый. Так что сделал он все правильно, а проблемы заказов это внутренние косяки служб работодателя.
    С другой стороны, мог бы сказать, что, либо никакой папки не было, либо удалилась случайно, делов то, пусть топают за оригиналами в свой архив.
    +3−0
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