«Ъ»: Сотруднику оборонного предприятия грозит до 8 лет за удаление папки «Хлам»

Бывшего сотрудника АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Сергея Коротких обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, а именно своего предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. ФСБ полагает, что он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа. Однако Коротких утверждает, что удалил только личные данные из папки «Хлам», пишет 14 июня газета «Коммерсантъ».

В 2015 году фигурант устроился на предприятие руководителем бригады, специализирующейся на расчетах тепловых нагрузок на ракеты. В декабре 2022 года особисты предприятия узнали, что мужчина ездил в Турцию, не сообщив об этом руководству, и женился на местной жительнице, что запрещено правилами. При этом бригадир утверждал, что об изменении семейного положения поставил в известность сотрудников регионального УФСБ, а почему те не оповестили предприятие, ему неизвестно. Одновременно с этим Коротких подал ряд заявлений в прокуратуру и спецслужбу, сообщив о нарушениях в «Радуге».