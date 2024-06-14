Таганский суд Москвы оштрафовал Семёна Слепакова*

Музыканта и продюсера Семёна Слепакова, который признан в России иностранным агентом, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба суда 14 июня, его признали виновным по статье 19.34 КоАП РФ «(Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).



Напомним, что в марте 2023 года столичная полиция проверяла музыканта по статье о дискредитации ВС РФ из-за его песни. По окончании проверки музыканту мог грозить штраф или административный арест.

В настоящее время Слепаков живет за пределами России. Он неоднократно выступал с критикой специальной военной операции.