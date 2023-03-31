Полиция начала проверку Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ: новости СВО за 31 марта

Семен Слепаков покинул Россию еще в 2022 году Фото: slepakovsemyon / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 марта.



На Украине вступил в силу закон, усиливающий контроль государства над СМИ Закон «О медиа», который президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в декабре 2022 года, вступает в силу спустя три месяца со дня опубликования — 31 марта. Он усиливает контроль государства над СМИ и запрещает освещать действия России в позитивном ключе, а также расширяет полномочия национального совета по телерадиовещанию, который стал единым регулятором средств массовой информации.

Регулятор получил право направлять в редакции любых СМИ обязательные для исполнения предписания, штрафы, запрещать работу интернет-изданий сроком на 14 дней без решения суда, отменять регистрацию печатных СМИ. Также ведомство теперь может требовать от провайдеров отключить доступ к интернет-изданиям без решения суда, требовать от сервисов YouTube и Facebook (деятельность запрещена в РФ) удалять любой материал, а от компании Google — удалять информацию из выдачи поиска. Закон также запрещает все телеканалы и медиаресурсы России и распространение информации о действиях РФ, которую украинские власти посчитают недостоверной.

Путин уволил послов России в Латвии и Эстонии Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей посла РФ в Латвии Михаила Ванина и посла РФ в Эстонии Владимира Липаева. Указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Липаев покинул Эстонию еще в начале февраля 2023 года, после того как Россия понизила уровень дипломатических отношений в ответ на действия Эстонии, заявившей о существенном уменьшении российского посольства. Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а посол Михаил Ванин покинул страну 24 февраля.

В Генштабе рассказали о вероятности второй волны мобилизации Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что планов продолжать мобилизацию пока нет.

— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации, — сказал Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву. — Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач.

По словам Цимлянского, количество добровольцев значительно увеличилось.



— Для их своевременного оформления Министерством обороны расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ, — отметил Цимлянский.

Также он подчеркнул, что все срочники будут проходить военную службу на территории России. Весенний призыв в этом году начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время призвать планируется 147 тысяч человек. Речь идет о срочной службе для мужчин от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Песков заявил, что СВО является единственным средством достижения целей, которые стоят перед РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко установить перемирие на Украине. По словам Пескова, сейчас СВО — это единственное средство достижения целей России. — В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной, — сказал Песков, комментируя предложение президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

Также Дмитрий Песков отметил, что призыв Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе.

Япония запретит экспорт в РФ деталей для беспилотников Власти Японии расширили пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Страна перестанет экспортировать компоненты для авиации, космической отрасли, производства беспилотных летательных аппаратов, а также изделия из стали и алюминия, оптоволокно. Кроме того, запрещен экспорт фотооборудования, снегоходов, сборных макетов для моделирования, игрушек на колесиках, пазлов и головоломок. В список также попали гидрометры, барометры, приборы для измерения параметров жидкостей или газов, приборы для физического, химического и метеорологического анализа. Ограничения вступят в силу с 7 апреля. Запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля. В нем указывалось, что японская сторона запретит поставки в РФ «товаров, укрепляющих промышленность». Однако окончательный список был выложен только сейчас.

Путин утвердил новую концепцию внешней политики Президент России Владимир Путин на очередном совещании с постоянными членами Совета безопасности объявил о том, что утвердил обновленную концепцию внешней политики РФ. Путин подчеркнул, что из-за серьезных изменений в мире пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. Основные положения обновленной концепции:

Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;

особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;

Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;

приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;

Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;

Главная цель на ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания;

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений.

Координировать выполнение концепции будет Министерство иностранных дел. Организаторы Wimbledon разрешили россиянам выступать в нейтральном статусе Организаторы международного теннисного турнира Wimbledon разрешили допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Однако для этого придется соблюдать некоторые условия.

— Мы готовы принимать заявки от российских и белорусских спортсменов при условии, что они будут выступать в качестве «нейтральных» спортсменов и соблюдать условия <...>. Запрещается участие игроков, получающих финансирование от России и Белоруссии, в том числе от компаний, контролируемых этими странами, — говорится в заявлении на сайте организации.

Решение приняли совместно с правительством Великобритании, где проводится турнир, Ассоциацией лаун-тенниса и международными теннисными организациями. В апреле 2022 года организаторы Wimbledon отказали в возможности участвовать в соревнованиях российским и белорусским теннисистам. Некоторые спортивные ассоциации тогда негативно восприняли это решение.

ЦБ продлил до конца сентября 2023 года ограничения по выводу денег за рубеж Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении ЦБ. Они будут действовать до 30 сентября 2023 года. Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США. Сохранились и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США. Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Полиция проверяет Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ из-за его песни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.



— В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — цитирует ТАСС своего собеседника. — Музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.



В настоящее время Слепаков находится за пределами России. Он неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, недавно опубликовал в соцсетях новую песню «Колыбельная». Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов Федерация фехтования Франции сообщила, что не будет принимать этап Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Этап в Сен‑Мор‑де‑Фоссе должен был пройти с 19 по 21 мая. 10 марта Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) решил вернуть на международные соревнования россиян и белорусов. — Федерация объявляет об отмене этапа Кубка мира по шпаге среди мужчин в Сен‑Мор‑де‑Фоссе из‑за невозможности выполнить требования FIE по допуску российских и белорусских спортсменов, — говорится в заявлении.



Ранее аналогичные решения приняли Германия и Финляндия. В России обеспечат возобновление полиса ОМС для военнослужащих в отпуске Рабочая группа по вопросам СВО обеспечит возобновление действия полиса ОМС на время отпуска, планового или по болезни, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Решение было принято во время рабочего совещания в Центральном военном клиническом госпитале им. А. В. Вишневского в Красногорске. По словам Турчака, трудности с прохождением военно-врачебных комиссий и дальнейшим лечением возникают из-за отсутствия плавного перехода из военной медицины в гражданскую. — Ключевое здесь — приостановка действия полиса ОМС при поступлении на военную службу. В качестве решения прозвучало предложение восстановить действие полиса ОМС на время отпуска, планового или по болезни, — сообщил Турчак.

Рабочая группа направила уже два доклада президенту. Во второй вошли предложения по социальным и трудовым гарантиям военнослужащим, а также по развитию ОПК.

