Российские компании инвестируют в шахты ДНР и ЛНР больше 65 миллиардов рублей

Российские компании инвестируют в угольные шахты ДНР и ЛНР больше 65 миллиардов рублей. Об этом 14 июня сообщает РБК.
С начала 2024 года правительства ДНР и ЛНР передали в аренду частным российским компаниям 15 шахт. Некоторые из них до 2014 года принадлежали предпринимателю Ринату Ахметову, другие — украинским государственным предприятиям. Теперь они находятся под управлением ростовского Торгового дома «Донецкие угли», луганского ГОК «Энергококс» и «Импэкс-Дон». Еще три шахты ДНР передадут российским инвесторам в ближайшие месяцы.
«Передача активов частному капиталу должна помочь обновить оборудование и повысить эффективность работы предприятий», — пишет РБК.
Российские компании надеются, что через несколько лет они станут собственниками шахт. Это станет возможным, если обещанные инвестиции будут вложены в развитие переданных шахт.