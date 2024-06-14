Путин: в марте 2022 года Кремль не исключал сохранения суверенитета Украины над Херсонщиной и Запорожьем

В марте 2022 года Кремль не исключал сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями — но лишь при условии сухопутного доступа для России в Крым. Об этом заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.



По его словам, 5 марта 2022 года, после взятия под контроль Херсона, некий западный политик предложил посредничество в украинском конфликте, но задал вопрос о том, какая судьба ждет Херсонскую и Запорожскую области. В ответ Путин заявил о возможности сохранения суверенитета над этими регионами за Киевом, однако при условии сухопутного доступа в Крым — сервитута. Дальше посредник, по словам Путина, отправился в Киев, но там его усилия отвергли, назвав его позицию пророссийской.

