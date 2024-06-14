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    Путин: в марте 2022 года Кремль не исключал сохранения суверенитета Украины над Херсонщиной и Запорожьем

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    В марте 2022 года Кремль не исключал сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями — но лишь при условии сухопутного доступа для России в Крым. Об этом заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, 5 марта 2022 года, после взятия под контроль Херсона, некий западный политик предложил посредничество в украинском конфликте, но задал вопрос о том, какая судьба ждет Херсонскую и Запорожскую области. В ответ Путин заявил о возможности сохранения суверенитета над этими регионами за Киевом, однако при условии сухопутного доступа в Крым — сервитута. Дальше посредник, по словам Путина, отправился в Киев, но там его усилия отвергли, назвав его позицию пророссийской.

    Теперь же, по словам Путина, вопрос закрыт: жители Херсонщины и Запорожья выразили свою позицию по вхождению в Россию.

    5 марта 2022 года, по данным Кремля, в Москву приезжал израильский премьер Нафтали Беннет.

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