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    Солнце будет, но не сразу. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

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    Выходные в Петербурге стартуют с небольшими локальными дождями, а финишируют обилием солнца, отсутствием осадков и заметным потеплением. Подробный прогноз погоды на 14–17 июня «Фонтанке» предоставил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня ближе к вечеру на погоду Северной столицы окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Он принесёт с собой небольшие дожди. Перемещаясь по территории региона, он и в субботу продолжит в отдельных районах моросить небольшими осадками. Ну а в воскресенье гребень антициклона очистит небо от облаков, прекратит дожди и поспособствует активному дневному прогреву», — рассказал синоптик.

    В пятницу в Петербурге переменная облачность, ближе к вечеру местами небольшие дожди. Днём +18…+20 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    В субботу переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днём — +18…+20. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы

    В воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12, днём +23…+25 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    По предварительному прогнозу, в понедельник Петербург окажется в теплом секторе циклона, который продолжит повышать температуру и принесёт в регион грозовые дожди — днем в понедельник может быть +24…+26 градусов.

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