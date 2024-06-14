Солнце будет, но не сразу. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

Выходные в Петербурге стартуют с небольшими локальными дождями, а финишируют обилием солнца, отсутствием осадков и заметным потеплением. Подробный прогноз погоды на 14–17 июня «Фонтанке» предоставил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня ближе к вечеру на погоду Северной столицы окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Он принесёт с собой небольшие дожди. Перемещаясь по территории региона, он и в субботу продолжит в отдельных районах моросить небольшими осадками. Ну а в воскресенье гребень антициклона очистит небо от облаков, прекратит дожди и поспособствует активному дневному прогреву», — рассказал синоптик.
В пятницу в Петербурге переменная облачность, ближе к вечеру местами небольшие дожди. Днём +18…+20 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
В субботу переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днём — +18…+20. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы
В воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12, днём +23…+25 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, в понедельник Петербург окажется в теплом секторе циклона, который продолжит повышать температуру и принесёт в регион грозовые дожди — днем в понедельник может быть +24…+26 градусов.