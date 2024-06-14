А отключал-то кто? В Адмиралтейском районе целый дом сутки сидит без электричества

Уже сутки жильцы дома в Большом Казачьем переулке сидят без электричества. За это время было выдвинуто множество всяких версий — от аварии до отсутствия договора с ресурсоснабжающей компанией. Что произошло на самом деле, попробовала разобраться «Фонтанка». «Со вчерашнего дня отключено электричество по адресу: Большой Казачий, 10, где размещены апартаменты. УК «Единство» не отвечает на телефоны. Застройщик ГК «Реновация» не решает вопрос. Вчера говорили, что авария, когда ещё шли на контакт», — рассказала «Фонтанке» Ольга, одна из жильцов дома. При этом сами жильцы придерживаются версии, что электроэнергию отключили «Россети Ленэнерго» из-за задолженности.

В аварийно-диспетчерской службе УК «Единство» уточнили, что со вчерашнего дня жильцы нескольких апартаментов обращались в связи с отсутствием электроэнергии. «Но у них было отключение не из-за долгов. ПАО «Россети» производили аварийное отключение, уже должны были включить. Что касается долгов, то жителю должно было прийти обращение через почту или по номеру телефона, что у вас такой-то долг, оплатить тогда-то», — сообщила диспетчер. Она подчеркнула, что со стороны УК отключений из-за долгов не было.



В дежурной службе жилищного агентства и Адмиралтейского района сообщили, что по этому адресу у них не зафиксировано никаких отключений или аварий. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» утверждают, что в районе Большого Казачьего переулка Центрального района Санкт-Петербурга с их стороны ограничений электроснабжения нет (и не было), а электроэнергия поступает потребителям в полном объёме. В свою очередь ПСК ответила, что отключение произведено — по инициативе сетевой компании (то есть все же «Россети Ленэнерго»), подача электроэнергии возобновлена. На 14:00 света не было, сообщили «Фонтанке» жильцы.

Дом по Большому Казачьему, 10, — восстановленное здание в Адмиралтейском районе Петербурга. Юридически здание оформлено в качестве апартаментов, то есть с точки зрения государства является нежилым помещением. Платежи за коммунальные услуги рассчитываются по тарифам коммерческих помещений и примерно на 15–20% выше, чем в квартирах. Дом был сдан в первом квартале 2023 года.



Восстановлением здания занималась ООО ГК «Реновация»». В разговоре с «Фонтанкой» инвестор Ян Бобрышев отметил, что все договоры с ресурсоснабжающей организацией были заключены. На момент передачи дома УК они действовали и были оплачены.

«Мы передали дом и все договоры в работоспособном состоянии: подключили мощности, все присоединения, ввели в эксплуатацию. В текущей ситуации прокомментировать можем только с чужих слов. <...> По моей информации, никто полгода не платил за электричество, и никого это не удивило. И вдруг отключилось электричество», — рассказал Ян Бобрышев, отметив, что до передачи здания застройщик оплачивал все счета.