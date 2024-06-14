    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    762мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.21eur94.83

    А отключал-то кто? В Адмиралтейском районе целый дом сутки сидит без электричества

    2124
    обсудить

    Уже сутки жильцы дома в Большом Казачьем переулке сидят без электричества. За это время было выдвинуто множество всяких версий — от аварии до отсутствия договора с ресурсоснабжающей компанией. Что произошло на самом деле, попробовала разобраться «Фонтанка».

    «Со вчерашнего дня отключено электричество по адресу: Большой Казачий, 10, где размещены апартаменты. УК «Единство» не отвечает на телефоны. Застройщик ГК «Реновация» не решает вопрос. Вчера говорили, что авария, когда ещё шли на контакт», — рассказала «Фонтанке» Ольга, одна из жильцов дома. При этом сами жильцы придерживаются версии, что электроэнергию отключили «Россети Ленэнерго» из-за задолженности.

    В аварийно-диспетчерской службе УК «Единство» уточнили, что со вчерашнего дня жильцы нескольких апартаментов обращались в связи с отсутствием электроэнергии. «Но у них было отключение не из-за долгов. ПАО «Россети» производили аварийное отключение, уже должны были включить. Что касается долгов, то жителю должно было прийти обращение через почту или по номеру телефона, что у вас такой-то долг, оплатить тогда-то», — сообщила диспетчер. Она подчеркнула, что со стороны УК отключений из-за долгов не было.

    В дежурной службе жилищного агентства и Адмиралтейского района сообщили, что по этому адресу у них не зафиксировано никаких отключений или аварий.

    В пресс-службе «Россети Ленэнерго» утверждают, что в районе Большого Казачьего переулка Центрального района Санкт-Петербурга с их стороны ограничений электроснабжения нет (и не было), а электроэнергия поступает потребителям в полном объёме. В свою очередь ПСК ответила, что отключение произведено — по инициативе сетевой компании (то есть все же «Россети Ленэнерго»), подача электроэнергии возобновлена. На 14:00 света не было, сообщили «Фонтанке» жильцы.

    Дом по Большому Казачьему, 10, — восстановленное здание в Адмиралтейском районе Петербурга. Юридически здание оформлено в качестве апартаментов, то есть с точки зрения государства является нежилым помещением. Платежи за коммунальные услуги рассчитываются по тарифам коммерческих помещений и примерно на 15–20% выше, чем в квартирах. Дом был сдан в первом квартале 2023 года.

    Восстановлением здания занималась ООО ГК «Реновация»». В разговоре с «Фонтанкой» инвестор Ян Бобрышев отметил, что все договоры с ресурсоснабжающей организацией были заключены. На момент передачи дома УК они действовали и были оплачены.

    «Мы передали дом и все договоры в работоспособном состоянии: подключили мощности, все присоединения, ввели в эксплуатацию. В текущей ситуации прокомментировать можем только с чужих слов. <...> По моей информации, никто полгода не платил за электричество, и никого это не удивило. И вдруг отключилось электричество», — рассказал Ян Бобрышев, отметив, что до передачи здания застройщик оплачивал все счета.

    «Дом новый. В счетах есть небольшие суммы за электричество. Но квитанции несколько раз корректировались», — отметила Ольга.

    UPD: В 14:16 собственники апартаментов сообщили «Фонтанке», что им включили электричество.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Электроэнергия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close