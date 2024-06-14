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    Серийный преступник ограбил пожилую женщину на Петергофском шоссе. И на этом не остановился

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    Серия разбойных нападений на пожилых людей произошла на Петергофском шоссе. Как сообщает петербургская полиция 14 июня, 42-летний мужчина напал на двух пожилых женщин. Одну из своих жертв преступник не только избил, но и ограбил.

    Ведомство уточняет, что утром 12 июня в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе обнаружили пожилую женщину, лежащую на полу. Преступник напал на 84-летнюю пенсионерку сзади: ударил и похитил у неё 3000 рублей. И на этом не остановился.

    Вечером в полицию поступило новое сообщение из медучреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча. На неё также напали в парадной.

    Преступник был задержан у дома 3 по Кондратьевскому проспекту, его личность установлена. Это 42-летний житель Ломоносова, который имеет несколько судимостей за грабежи и разбои. В отношении него возбудили 2 уголовных дела по статьям 161 УК РФ (грабёж) и 162 УК РФ (разбой). Мужчину содержат под стражей.

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