Серийный преступник ограбил пожилую женщину на Петергофском шоссе. И на этом не остановился

Серия разбойных нападений на пожилых людей произошла на Петергофском шоссе. Как сообщает петербургская полиция 14 июня, 42-летний мужчина напал на двух пожилых женщин. Одну из своих жертв преступник не только избил, но и ограбил.



Ведомство уточняет, что утром 12 июня в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе обнаружили пожилую женщину, лежащую на полу. Преступник напал на 84-летнюю пенсионерку сзади: ударил и похитил у неё 3000 рублей. И на этом не остановился.

Вечером в полицию поступило новое сообщение из медучреждения о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча. На неё также напали в парадной.