Руфера-экскурсовода на Гороховой поймали «на живца»

Полицейские задержали руфера-экскурсовода в Адмиралтейском районе Петербурга, это «первая ласточка» в сезоне, сообщает 14 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Районный следственный отдел ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье 238, пункт «а» части 2, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору).

В полиции рассказывают, как в рамках профилактической работы выявили уличное объявление, рекламирующее экскурсии по крышам, а затем нашли «экскурсовода-высотника». Под видом туристов полицейские заказали две индивидуальные экскурсии по крышам вдоль Гороховой улицы. Когда поднялись на крышу, «туристы» раскрыли себя, и на этом экскурсионная часть завершилась. Экскурсовод, как выяснилось, 20-летний петербуржец, второкурсник одного из ведущих вузов города, небезопасным бизнесом занимается около года.

«Прогулка по крышам для компании туристов обходилась в 1 тысячу рублей с человека, а индивидуальная стоила 2,5 тысячи рублей», — отмечают в главке.

«Прогулки проводились без получения необходимых разрешений, так как крыша дома не оборудована для таких целей. Оказание подобных услуг является опасным для жизни и здоровья туристов», — подчеркивают в СК.



Уголовное дело по статье 238 УК РФ возбуждено в отношении студента. По данным СК, «организаторы прогулок установлены и задержаны», решается вопрос об избрании меры пресечения. На этом работа полиции не закончена, добавляют в пресс-службе ГУ МВД.

