С утра пораньше: как SUP-завтрак заряжал участников ПМЭФ позитивом и энергией

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спортивная повестка ПМЭФ в этом году включала более 20 мероприятий: забег, регата, гольф, велогонка, шахматный турнир, хоккейные матчи и т.п. Но самым петербургским и самым романтичным стал SUP-завтрак от «Шкулёв Медиа Холдинга» и городского портала «Фонтанка.ру» ранним утром 8 июня в самом центре Петербурга, непривычно свободном от людей и машин в эти активные для города дни.

В этом году ПМЭФ сопровождала чересчур обширная неформальная программа, после вечерне-ночных мероприятий которой ранние подъемы были многим противопоказаны. Но тех, кто выжил и не спешил на московский самолет, ждала водная прогулка в сердце Северной столицы. Мы назвали этот формат нетморнинг — бизнес-нетворкинг для представителей бизнеса и лиц, принимающих решения.

Всего в этом году в SUP-завтраке приняли участие более 300 человек, 250 из них спустились на воду, а остальные провели утро на берегу, завидуя тем, кто отправился в путешествие на досках.



Старт заплыву дал Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Медиа Холдинга»: «Сегодня прекраснейший день и прекраснейшая возможность проплыть на сапах по прекрасным петербургским каналам. Надеемся, что каждый получит прекрасные впечатления, и мы встретимся с вами снова здесь же в следующем году. Отличного заплыва и хорошего настроения!»

«Мы очень рады, что именно «Шкулёв Медиа Холдинг» и портал «Фонтанка.ру» смогли подарить участникам ПМЭФ и городу это замечательное мероприятие, — прокомментировал генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский. — Будем надеяться, что это уже станет доброй традицией во время форума проводить именно такой формат, и в будущем, несомненно, пригласим еще больше участников форума и гостей нашего города на наши мероприятия». Он добавил, что многие этим утром впервые встали на сап — и, может быть, именно с помощью такого мероприятия приверженцев сапсерфинга и здорового образа жизни в стране будет больше.

Стартовали участники в 7 утра на Крюковом канале от Мариинского театра — маршрут протяженностью около 4 км проходил под Поцелуевым мостом, мимо Юсуповского дворца и Исаакиевского собора, а также под самым широким мостом города — Синим. Оттуда рукой подать до Невского проспекта, где участники разворачивались в обратный путь, чтобы продолжить общение на берегу.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сапсерфинг стал еще одной летней изюминкой Петербурга: в прошлом году, например, в фестивале Фонтанка SUP — крупнейшем в мире событии такого рода — приняло участие около 10 тысяч человек. На водный карнавал съезжаются участники со всей страны, загодя планируя эту поездку в своем календаре. Наш SUP-завтрак также объединил людей из самых разных сфер. Так, перед началом заплыва энергичную разминку провела чемпионка мира теннисистка Анастасия Пивоварова. На сап этим утром встала и народная артистка России Анита Цой.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бизнес, как и спорт, — командная работа, что подтверждают фестивали ЗСД Фонтанка Фест и Фонтанка SUP, в которых ежегодно принимают участие несколько десятков корпоративных команд. SUP-завтрак не стал исключением, но и тут не обошлось без влияния Петербургского экономического форума, который сам по себе — место встреч и налаживания деловых контактов. Партнер SUP-завтрака топливный бренд G-Drive пригласил на мероприятие около 50 бизнес-партнеров, которые, несмотря на раннее время, активно участвовали в заплыве. Вот какие впечатления остались у одного из участников заплыва — начальника отдела продаж ООО «Монополия. Онлайн» Ильи Алексеева.



SUP-завтрак стал завершающим мероприятием в серии неформальных встреч под названием «Завтраки первых» для b2b-партнеров бренда внутри спортивной и культурной программы ПМЭФ-2024. Организаторы встреч пояснили, что через активности они провели параллель между бизнесом, спортом и искусством. Упорство, самодисциплина, готовность к трудностям, а также творческий подход и внимание к деталям — все это позволяет стать первым в своей сфере.

Вячеслав Малафеев, чемпион России по футболу, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу, поделился своим опытом и рассказал, какие спортивные качества помогают достигнуть успеха в бизнесе.



В прошлом году участники Петербургского международного экономического форума впервые отправились в утренний заплыв — а в этом году SUP-завтрак стал уже доброй традицией. Надеемся, что он закрепится в повестке ПМЭФ, и в следующем году, отправляясь в Петербург, представители бизнеса, власти и общественные деятели со всей страны будут стремиться включить в свое расписание в качестве пункта для посещения и нетморнинга, ну или нетворкинга, — кому как больше нравится.

Фото: Анжела Мнацаканян, Анастасия Барашкова, Ксения Потеева