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24.06.2020 17:18
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Мимо таможни на финской границе пронесли техники на миллионы. Предпочитающих не платить пошлины петербуржцев арестовали

Уголовное дело о неуплате таможенных сборов на сумму в 3,5 млн рублей возбуждено в Петербурге в отношении двух местных жителей. Бытовую технику из Финляндии они продавали на «Авито».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, до 27 июня под домашний арест помещены генеральный директор ООО «Гидроактив» Александр Курбатов и Павел Маклюсов. Оба не признают вину и отказываются говорить.

По версии следствия, с сентября до ноября прошлого года их нехитрый бизнес строился на покупке в Финляндии бытовой техники, перемещении ее через границу и продаже петербуржцам через «Авито». Выгода заключалась в разнице цен, технику закупали через аккаунт на сайте www.verkkokauppa.com.

Всего, считает следствие, они перевезли 178 единиц техники на сумму 169 360,88 евро. Таможенники насчитали убыток казне на 3,5 млн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Без сообщников на таможне, такое не провернуть
Brit
То есть они переваливали покупки через границу с сентября по ноябрь и вопросов к ним не было? А почти через год, в сентябре, опомнились и предъявили?
Этак можно каждого привлечь за кило сыра, купленного и ввезённого в прошлой жизни.
Brevnault
это реклама авито
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