Мимо таможни на финской границе пронесли техники на миллионы. Предпочитающих не платить пошлины петербуржцев арестовали

Уголовное дело о неуплате таможенных сборов на сумму в 3,5 млн рублей возбуждено в Петербурге в отношении двух местных жителей. Бытовую технику из Финляндии они продавали на «Авито».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, до 27 июня под домашний арест помещены генеральный директор ООО «Гидроактив» Александр Курбатов и Павел Маклюсов. Оба не признают вину и отказываются говорить.



По версии следствия, с сентября до ноября прошлого года их нехитрый бизнес строился на покупке в Финляндии бытовой техники, перемещении ее через границу и продаже петербуржцам через «Авито». Выгода заключалась в разнице цен, технику закупали через аккаунт на сайте www.verkkokauppa.com.

