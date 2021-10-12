В Минэкономразвития одобрили продление нулевых пошлин на ввоз сахара и лома драгметаллов

Как сообщается на сайте Минэкономразвития, профильная подкомиссия на заседании 12 октября поддержала предложение Минсельхоза продлить до конца года освобождение от уплаты пошлины на ввоз белого сахара. Эта мера направлена на поддержание стабильных цен на сахар на внутреннем рынке, она позволила предприятиям по переработке сахара-сырца сохранить около 1 млрд рублей, отмечают в МЭР.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Минэкономразвития одобрила продление нулевых пошлин на ввоз сахара и лома драгоценных металлов. Ввозные пошлины на отдельные виды бытовых и промышленных электрогенераторных установок решено, наоборот, повысить — с нуля до 3–5%.

Также в министерстве одобрили инициативу сделать бессрочной нулевую ввозную пошлину на лом драгметаллов. Пока льгота действует до конца 2022 года. Предполагается, что это позволит российским компаниям снизить затраты на импорт иностранного вторичного сырья, заполнить производственные мощности и эффективно конкурировать с зарубежными компаниями.



Кроме того, чиновники решили бессрочно обнулить ввозную пошлину на медный кек (промежуточный продукт металлургического передела, который может перерабатываться до меди или драгметаллов), которая сейчас находится на уровне 5%. Ожидается, что мера принесет бюджету дополнительные 400 млн рублей налога на прибыль в год. До конца 2023 года будет продлена нулевая ставка ввозной пошлины на терефталевую кислоту, которая используется в первую очередь в изготовлении упаковки и не производится в достаточном количестве в России.



При этом с нуля до 3–5% будет повышена пошлина на ввоз отдельных видов бытовых и промышленных электрогенераторных установок. Предполагается, что это повысит конкурентоспособность российских предприятий и позволит им увеличить объем выпускаемой продукции. Сейчас производственные мощности отрасли составляют 30–45%, мера будет способствовать устранению неполной загрузки.

