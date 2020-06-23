Магистр по дронам. Первых в России специалистов по беспилотному транспорту подготовят в Петербурге

Первая в России учебная программа по подготовке разработчиков и специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта появится в этом году в Университете ИТМО. В 2020 году на магистерскую программу, созданную совместно с компанией «Газпром нефть», смогут поступить 30 студентов на бюджетной и контрактной основе.

Программа создается при поддержке Центра беспилотных технологий «Газпром нефти», где студенты смогут проходить практику и стажировку, а также участвовать в хакатонах и мастер-классах.

«Беспилотный транспорт быстро развивается и уже сейчас востребован на промышленных объектах. Подготовка молодых специалистов, с одной стороны, сократит кадровый голод по этим цифровым направлениям, а с другой — даст возможность талантливым молодым разработчикам реализовать свои идеи в перспективных проектах при поддержке крупной промышленной компании», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по организационным вопросам Кирилл Кравченко.



В компании уже используют беспилотные летательные и подводные аппараты. В частности, две трети трубопроводов компании протяженностью более 7 тыс. км контролируются беспилотниками самолетного типа. Подводные аппараты применяются для работы на шельфе для исследования поверхности дна и состояния скважин, оборудования и морских платформ. Сейчас проводятся испытания беспилотных грузовиков на месторождениях в Западной Сибири и на Ямале. По сравнению с обычными автомобилями такие машины на 50% более безопасны и позволяют снизить издержки при грузоперевозках на 10–15%. Начать их полноценное использование планируется уже в 2021 году.

«В рамках цифровой трансформации технологическое развитие нашей компании движется в направлении роботизированных и автономных систем, которые смогут действовать либо с удаленным управлением, либо полностью самостоятельно, — объясняет Михаил Корольков, руководитель центра цифровых технологий «Газпром нефти». — С этим и связан наш интерес к партнерству с ИТМО: мы рассчитываем в рамках партнерства вырастить тех, кто научит автономные системы решать задачи нефтянки».



«Программа — единственная в стране, и она прямо ориентируется на потребности рынка труда, — рассказывает декан факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО Данил Заколдаев. — В перспективе наша магистратура может стать драйвером создания образовательной и научной школы в области функциональной безопасности киберфизических систем».

По данным исследования компании EY, потенциал использования дронов в РФ составляет более $ 1 млрд. Помимо нефтяной отрасли, их уже используют в строительстве, горнодобывающей промышленности, но реализуют только небольшую часть возможностей. Большой потенциал эксперты видят в использовании беспилотных аппаратов в сельском хозяйстве, здравоохранении, управлении инфраструктурой и территориями. Развитие рынка беспилотного воздушного транспорта, в частности, сдерживает авиационное регулирование и отсутствие инфраструктуры — систем управления трафиком, удаленной идентификации, станций зарядки и разгрузки. В EY отмечают, что в России эффект от использования беспилотных устройств может быть выше, чем во многих других странах, с учетом масштаба территорий и неравномерного развития инфраструктуры. Но пока российские производители беспилотников сталкиваются с многочисленными ограничениями на родине и вынуждены предлагать свою продукцию больше для зарубежных рынков.

