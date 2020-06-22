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22.06.2020 22:26
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Водитель КАМАЗа, устроивший массовое ДТП на КАД, отключился за рулем. Очнулся он только после смертельной аварии

Виновником массового ДТП на кольцевой автодороге Петербурга, по предварительной информации, является гражданин Белоруссии 1990 года рождения.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, он рассказал сотрудникам ГИБДД, что ему стало плохо за рулем — он отключился, а пришел в себя только после смертельной аварии.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Напомним, ДТП произошло около 19.10 на 10 км внутреннего кольца. КАМАЗ совершил наезд на остановившийся в пробке «Шевроле», после чего в столкновении приняли участие еще пять автомобилей. Пассажир «Шевроле» скончался, водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один водитель — из «Ровера» - уехал в больницу в таком же состоянии. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте, уточнили в ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Анна Прошина
Никогда такого небыло и вот опять .
Властям похоже плевать на соблюдение трудового законодательства. Совет один - держитесь подальше от тяжеловозов на дороге .
Ertans
Сто пудов сидел в телефоне.
Pilat
Скорее всего, пахали на нём добрые работодатели по 14 часов в сутки.
Но сядет он, а не они.
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