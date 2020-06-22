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22.06.2020 20:55
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В аварии с КАМАЗом и пятью автомобилями на КАД погиб человек

В массовом ДТП на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу.

Ещё двое участников аварии получили многочисленные травмы, количество раненых ещё уточняется.

«Имеются другие пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Информация будет обновлена позже», - добавили в ведомстве.

По данным УГИБДД, авария произошла на 10-м километре КАД. Участниками происшествия стали грузовик и пять легковых машин. На фотографиях с места ДТП видно, что КАМАЗ смял легковой автомобиль, в соседней полосе «Рендж Ровер» вылетел боком на автомобиль спереди.

К ликвидации последствий аварии привлекли 7 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ФКУ «Упрдор Северо-Запад» ранее проинформировал, что внутренне кольцо полностью заблокировано.

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