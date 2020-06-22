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22.06.2020 20:28
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Массовое ДТП с грузовиком полностью перекрыло движение на внутреннем кольце КАД

Массовое ДТП перекрыто движение по внутреннему кольцу Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, сообщает вечером 22 июня ФКУ «Упродор Северо-Запад».

Фото: скриншот приложения «Яндекс.Навигатор»

По предварительным данным, авария произошла около 19:10 на 10-м километре внутреннего кольца КАД. Столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. Количество участников уточняется, добавили в ведомстве.

Судя по фотографиям очевидцев, одна машина лежит на боку. На месте работают сотрудники МЧС, медики, полицейские и сотрудники эксплуатирующей подрядной организации.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Помятые транспортные средства забили все полосы проезжей части, движение полностью перекрыто. Автомобилистам советуют ехать по Приморскому шоссе, ЗСД, Коннолахтинской дороге.

Фото: скриншот приложения «Яндекс.Навигатор»

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