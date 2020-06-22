Массовое ДТП с грузовиком полностью перекрыло движение на внутреннем кольце КАД
Массовое ДТП перекрыто движение по внутреннему кольцу Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, сообщает вечером 22 июня ФКУ «Упродор Северо-Запад».
По предварительным данным, авария произошла около 19:10 на 10-м километре внутреннего кольца КАД. Столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. Количество участников уточняется, добавили в ведомстве.
Судя по фотографиям очевидцев, одна машина лежит на боку. На месте работают сотрудники МЧС, медики, полицейские и сотрудники эксплуатирующей подрядной организации.
Помятые транспортные средства забили все полосы проезжей части, движение полностью перекрыто. Автомобилистам советуют ехать по Приморскому шоссе, ЗСД, Коннолахтинской дороге.