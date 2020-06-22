Абитуриенты смогут подать документы в вузы Петербурга до сдачи ЕГЭ

В этом году абитуриенты могут подать документы в вузы Петербурга, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Об этом в эфире канала «Санкт-Петербург» рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Смольного Андрей Максимов 22 июня



«Это сделано из-за психологических факторов, чтобы дети и родители не волновались. Особенно те, кто подаёт документы из регионов», — отметил Максимов.

По его словам, некоторые абитуриенты могут подавать документы почтой, это займёт время. Оценки ЕГЭ вносятся в специальную базу, у вузов есть к ней доступ, зачисление будет проводится по результатам экзаменов. Важно, чтобы и в заявлении в вуз, и в бланке экзаменов были введены одинаковые паспортные данные.