Абитуриенты сдадут творческие экзамены и физкультуру дистанционно. Приёмная кампания в вузах Петербурга полностью пройдёт онлайн

Приёмная кампания в вузах Петербурга в этом году полностью пройдёт онлайн. Об этом на пресс-конференции для СМИ заявил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов 18 июня.



Абитуриенты в этом году подают все документы онлайн. Электронная подпись от выпускников не потребуется. Что касается дополнительных испытаний, например физкультуры или творческих экзаменов, то они пройдут в дистанционном формате.



Во время экзамена будет использоваться система прокторинга, которая позволяет следить за человеком, который сидит за компьютером. «Фонтанка» испытала на себе систему прокторинга для университетских экзаменов.

