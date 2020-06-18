Абитуриенты сдадут творческие экзамены и физкультуру дистанционно. Приёмная кампания в вузах Петербурга полностью пройдёт онлайн
Приёмная кампания в вузах Петербурга в этом году полностью пройдёт онлайн. Об этом на пресс-конференции для СМИ заявил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов 18 июня.
Абитуриенты в этом году подают все документы онлайн. Электронная подпись от выпускников не потребуется. Что касается дополнительных испытаний, например физкультуры или творческих экзаменов, то они пройдут в дистанционном формате.
Во время экзамена будет использоваться система прокторинга, которая позволяет следить за человеком, который сидит за компьютером. «Фонтанка» испытала на себе систему прокторинга для университетских экзаменов.
Несмотря на позднее время проведения приёмной кампании, учебный год в вузах Петербурга планируется начать с 1 сентября. «В каком формате год начнётся, это нам подскажет эпидемиологическая обстановка», — добавил Демидов.
По словам Демидова, к августу эпидемиологическая ситуация в городе может измениться. В случае её улучшения вузам сферы культуры могут позволить проводить творческие экзамены очно с соблюдением необходимых требований. Однако на данный момент такого распоряжения нет.