Корреспондент «Фонтанки» дистанционно ответил на вопросы экзаменационной комиссии и опробовал систему прокторинга. Нет, она связана не с медициной, а с наблюдением за студентами. Удивило требование выгнать из комнаты кошку и «одеться прилично» хотя бы до пояса.

Санкт-Петербургский государственный университет в этом году из-за коронавируса проводит аттестационные испытания дистанционно, опираясь на приказ Министерства науки и высшего образования РФ и постановление правительства Петербурга об ограничительных мерах. Никаких тебе столов, накрытых для комиссии, нарядов и мандража в коридоре. Согласно регламенту вуза, студенты будут сдавать госэкзамены и защищать выпускные квалификационные работы удаленно через систему интерактивного обучения и преподавания Blackboard learn (ББ), творение американской компании Blackboard Inc. СПбГУ полностью пересел на нее в 2012 году. Среди студентов ББ сейчас называют дремучей платформой, которая зависает в самый ответственный момент — серверы обычно не выдерживают наплыва пользователей перед дедлайнами.



ББ традиционно использовался университетом для загрузки дипломных работ и ознакомления комиссии с ними. Зная, что платформа может дать сбой, администрация раздает студентам разные дедлайны по загрузке файлов, но в этом году без неполадок снова не обошлось.

Blackboard не подразумевает наличие видеосвязи, поэтому дистанционные экзамены и защита дипломов проходят письменно. Порядок такой — члены государственной аттестационной комиссии (ГАК) заходят в программу, смотрят работы, пишут студентам вопросы, если они есть. Утром в день защиты молодые люди скопом заходят в ББ, запускают прокторинг, отвечают на вопросы и отправляют их. Прокторинг — это система дистанционного контроля за проведением испытания с наблюдателями по ту сторону экрана. Почти как на выборах, только за фальсификациями следует наказание.

Ранее в прямом эфире «Фонтанки» директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич заявил, что результаты проверок технологиями прокторинга не имеют юридической силы, поэтому невозможно дистанционно провести ЕГЭ. Проще говоря, компьютер фиксирует движения глаз, повороты головы, разговоры и шум на фоне, сигнализирует о жульничестве, но что за этим последует — непонятно.



В регламенте СПбГУ о проведении удаленных испытаний к этому вопросу подошли хитро. Документ обязывает студентов соблюдать все требования системы прокторинга. Данные о нарушениях сообщаются членам экзаменационной комиссии, которые на основе этой информации решают — казнить или миловать. В регламенте сказано, что за нарушения они имеют право поставить «неуд».

Первыми на амбразуре оказались выпускники Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций по профилю «Медиадизайн и информационные технологии» в основном с творческими дипломными проектами — дизайном газеты, журнала, сайта. Корреспондент «Фонтанки» решил соблюдать все требования прокторинга неукоснительно и строго. Сначала из квартирки-студии были изгнаны на работу все другие ее обитатели. Потом был до конца поглощен завтрак и допит чай, чтобы никакие чашки-плошки не загораживали наблюдателям лицо. Телефон переведен в режимы «Без звука» и «Не беспокоить» — не дай бог, кто-то позвонит и отвлечет. В последнюю очередь была заперта на балконе кошка — она ходила по принтеру, который раздражающе кряхтел под ее лапками. Выгнать животных из комнаты — это не жестокое обращение, а настойчивая рекомендация системы прокторинга Procter Edu. Правда, от шума это не спасло, кошка стала упорно скрести дверь балкона.

Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»

Узкопрофильные эксперты в составе комиссии были, их вопросы касались непосредственно творческого проекта. На ответы вместе со входом в систему у меня ушло около получаса. В среднем комиссия ориентируется на час, но ограничений по времени нет.



Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»

С помощью прокторинга за студентом наблюдают члены ГАК, потому одеться нужно прилично и «не ковырять в носу». Но технология несовершенна. Царапавшую раму кошку она не распознала, а во время полной тишины услышала какой-то посторонний звук. Недоверие системы также вызвал холодильник одной из выпускниц, а вернее, блики от его гладкой поверхности, но комиссия видела, что «никакого криминала» не было.



Во время прокторинга за студентами наблюдали сотрудники УСИТ (Управление-служба информационных технологий) СПбГУ. Даже стало жалко, что я не накрасилась и не приоделась хотя бы до пояса, как некоторые однокурсницы.



Получив ответы на свои вопросы, комиссия изучает их и другие прикрепленные студентами материалы, обсуждает результаты (это можно делать по видеосвязи, естественно, уже через другую программу) и договаривается об оценке. Ее пообещали озвучить в течение дня, но ждать долго не пришлось. Их выставили до 15:00, и тут в чате началось:



— Я пока ждала, всю квартиру убрала.

— Да вы тут все праздновать хотите, а у меня сегодня будет максимум праздничный чай-пакетик.

— Могу на пиво кому-нибудь скинуть сотку за пятерку.

В целом для защиты диплома платформы Blackboard оказалось достаточно, но насколько она будет удобна для сдачи экзаменов — пока вопрос. Ранее «Фонтанка» писала, что госы в дистанционном формате оставили только для бакалавров по направлению «Юриспруденция» и ординатуры, так как по данным программам не предусмотрена защита выпускной квалификационной работы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»