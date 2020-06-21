Коронавирус блокировал PepsiCo в Китае. На мясном заводе в Германии COVID-19 у 1000 человек

Из-за новых вспышек коронавируса в мире приостанавливают работу производители продуктов питания. В Германии на фабрике мяса и деликатесов Tonnies заразились 1000 сотрудников. На заводе корпорации PepsiCo на юге Пекина COVID-19 подтвердился у одного человека. Работы экстренно остановлены.

О выявлении коронавируса на производстве PepsiCo в Китае стало известно 21 июня. Положительный тест одного из работников пришёл 15 числа. Помещения и оборудование срочно дезинфицируют, специалисты проверяют продукцию и берут анализы у сотрудников. 480 человек отправили на карантин.