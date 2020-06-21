Коронавирус блокировал PepsiCo в Китае. На мясном заводе в Германии COVID-19 у 1000 человек
Из-за новых вспышек коронавируса в мире приостанавливают работу производители продуктов питания. В Германии на фабрике мяса и деликатесов Tonnies заразились 1000 сотрудников. На заводе корпорации PepsiCo на юге Пекина COVID-19 подтвердился у одного человека. Работы экстренно остановлены.
О выявлении коронавируса на производстве PepsiCo в Китае стало известно 21 июня. Положительный тест одного из работников пришёл 15 числа. Помещения и оборудование срочно дезинфицируют, специалисты проверяют продукцию и берут анализы у сотрудников. 480 человек отправили на карантин.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо, властям известно ещё о восьми случаях COVID-19. Все они были зафиксированы на другом продуктовом предприятии в районе Дасин и, по убеждению экспертов, могут быть связаны с оптовым рынком «Синьфади». На прошлой неделе там был выявлен коронавирус.
Владельцы немецкой компании Tonnies уже отправили на карантин 6500 человек. Ограничить социальные контакты придётся всем их родным. Руководство назвало случившееся «экзистенциальным кризисом» для бизнеса, но подчеркнуло, что поддержит все необходимые меры, передаёт Reuters. Отмечается, что новая и столь крупная вспышка может быть доказательством неудачи стратегии постепенного открытия Германии и ослабления антивирусных мер.