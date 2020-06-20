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20.06.2020 12:03
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Ведунья-мошенница сняла порчу с денег петербургской пенсионерки. «Очищенный» миллион оставила себе

Вера в вольные манипуляции руками и причитания по поводу порчи лишили почти миллиона рублей жительницу Красногвардейского района.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, деньги после магических ритуалов исчезли у 81-летней пенсионерки. В полицию она обратилась накануне и призналась, что вечером 18 июня пустила к себе в квартиру на Большеохтинском проспекте, 14, незнакомую женщину. Та представилась ведуньей и устроила волшебное шоу получасовой длительности. Когда всё закончилось, а злые силы были изгнаны, в комнате не оказалось ни 950 тысяч наличными, ни неизвестной гостьи.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Специалисты изучают следы обуви и пальцев.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Зато сколько романтики вокруг цыган
safari2
Ещё одна «обобранная» бабка начала хныкать, чтобы компенсировали из бюджета?
WuhanRockCafe
Эх, главной улики нет - окурка.
Глухарь, паимаишь.
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