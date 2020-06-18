Поисковики нашли захоронение у территории концлагеря в Псковской области

«Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки. Они расположены за территорией бывшего концлагеря, не дальше 100 метров, примерно на глубине 70–80 сантиметров. Сохранность костей хорошая, лежат друг на друге «валетом». Пока удалось идентифицировать двух человек», — рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева. Её слова 18 июня приводятся на сайте Поискового движения России .

По оценкам историков, в Моглино с 1941-го по 1944 год были уничтожены около 3000 человек. Советских военнопленных заставляли ремонтировать дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев умерли все, кроме 30 человек. С марта 1942 года сюда стали привозить мирных жителей, в том числе и детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, оно находилось в ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

Информацию о вероятном месте захоронения поисковики получили в 2019 году при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области.