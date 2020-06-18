«Триллион был абсолютно реален». Смольный дал прогноз по восстановлению экономики от коронакризиса

Правительство не отказывается от планов по увеличению доходной части бюджета до 1 трлн рублей к 2024 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, 2019 год был успешным для экономики города. «Если бы теми темпами мы дальше развивались, триллион был абсолютно реален. Но от планов не отходим и продолжаем дальше над этим работать», — сказал губернатор.

Накануне вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений ВРП Петербурга не досчитается 10–15%.