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18.06.2020 11:58
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«Триллион был абсолютно реален». Смольный дал прогноз по восстановлению экономики от коронакризиса

Правительство не отказывается от планов по увеличению доходной части бюджета до 1 трлн рублей к 2024 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, 2019 год был успешным для экономики города. «Если бы теми темпами мы дальше развивались, триллион был абсолютно реален. Но от планов не отходим и продолжаем дальше над этим работать», — сказал губернатор.

Накануне вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений ВРП Петербурга не досчитается 10–15%.

По прогнозу Александра Беглова, это падение удастся отыграть в следующем году. «В 2021 году сможем восстановить экономику в параметрах 2019 года», — отметил губернатор.

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Комментарии (3)

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Беглов пенсионеров подоил 2 - 3 месяца на проездных, и нормально, поднял бюджет
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