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18.06.2020 07:10
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Генпрокуратура назвала самые коррумпированные регионы России

Уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее и «в целом остается стабильным в последние годы». Об этом говорится в докладе главы Генпрокуратуры Игоря Краснова,

Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости.

По данным Генпрокуратуры, самыми коррумпированными регионами в России оказались Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень взяточничества зарегистрировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий коэффициент в них составляет от 6,41 до 9,94.

Всего в 2019 году, по словам генпрокурора, в России выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

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Комментарии (1)

VVM1962
Ошиблась генпрокуратура. Кремль и госдума самые , самые.
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