Генпрокуратура назвала самые коррумпированные регионы России

Уровень коррупционной преступности в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч человек по сравнению с показателем 20,8 годом ранее и «в целом остается стабильным в последние годы». Об этом говорится в докладе главы Генпрокуратуры Игоря Краснова,

Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег, в том числе выделенных на реализацию целевых программ, а также при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости.