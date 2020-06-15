Сотрудница спортшколы обратилась в прокуратуру с вопросом о законности просьб «открепиться» на голосование по Конституции

Сотрудник спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна» получила письмо с просьбой «открепиться» на конкретный участок для голосования по поправкам и обратилась в прокуратуру с вопросом, насколько законны такие требования. Об этом она 15 июня сообщила «Фонтанке».

«Нам, сотрудникам СШОР по ВВС «Невская волна», было разослано письмо с настоятельной просьбой открепиться и обязательно сообщить руководству об откреплении... Я написала обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и подтвердить или опровергнуть законность требования голосовать по месту работы», — рассказала она.

По ее словам, утром 12 июня в групповом чате в WhatsApp сотрудников за отсутствие обратной связи отчитал методист. В ответ сотрудница написала о своих сомнениях в законности требований и сообщила об обращении в надзорное ведомство. Ранее о том, как чиновников и сотрудников бюджетных организаций принуждают голосовать на конкретных избирательных участках, подробно рассказывала «Фонтанка». Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко и главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой провести проверку. В документе он перечисляет организации, от сотрудников которых требовали проголосовать на конкретных участках: библиотека им. Маяковского, подростковый центр «Альбатрос», библиотека им. Лермонтова, школа-интернат №1 для незрячих, ГКУ «Управление заказчика» комитета по энергетике, библиотека для слепых и слабовидящих, СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства», хоровое училище им. Глинки, гимназии №67 и №86, Государственная филармония, Санкт-Петербургская детская школа искусств №2, ГУП «Петербургский метрополитен».