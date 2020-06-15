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15.06.2020 15:35
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Сотрудница спортшколы обратилась в прокуратуру с вопросом о законности просьб «открепиться» на голосование по Конституции

Сотрудник спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна» получила письмо с просьбой «открепиться» на конкретный участок для голосования по поправкам и обратилась в прокуратуру с вопросом, насколько законны такие требования. Об этом она 15 июня сообщила «Фонтанке».

«Нам, сотрудникам СШОР по ВВС «Невская волна», было разослано письмо с настоятельной просьбой открепиться и обязательно сообщить руководству об откреплении... Я написала обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и подтвердить или опровергнуть законность требования голосовать по месту работы», — рассказала она.

По ее словам, утром 12 июня в групповом чате в WhatsApp сотрудников за отсутствие обратной связи отчитал методист. В ответ сотрудница написала о своих сомнениях в законности требований и сообщила об обращении в надзорное ведомство.

Ранее о том, как чиновников и сотрудников бюджетных организаций принуждают голосовать на конкретных избирательных участках, подробно рассказывала «Фонтанка».

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко и главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой провести проверку. В документе он перечисляет организации, от сотрудников которых требовали проголосовать на конкретных участках: библиотека им. Маяковского, подростковый центр «Альбатрос», библиотека им. Лермонтова, школа-интернат №1 для незрячих, ГКУ «Управление заказчика» комитета по энергетике, библиотека для слепых и слабовидящих, СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства», хоровое училище им. Глинки, гимназии №67 и №86, Государственная филармония, Санкт-Петербургская детская школа искусств №2, ГУП «Петербургский метрополитен».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало памятку о принуждении к голосованию с объяснением, почему это незаконно и что могут предпринять граждане, попавшие в такую ситуацию.

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Комментарии (18)

efela
Респект, чем больше люди станут обращаться в надзорные органы по поводу явного нарушения закона, тем трудней упырям на всех уровнях заниматься махинациями. Да, голосование ни на что не влияет, но не надо им делать легкое достижение желаемого результата, пусть напрягутся слегка.
петербурженка
Уважаю. Возможно теперь смелых станет больше.
260959231
Молодец, что не побоялась. Уважения тебе, если вдруг ты будешь читать эти строки.
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