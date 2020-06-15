Легкомысленное отношение отдельных отдыхающих к петербургским памятникам привело к тому, что один из коней Клодта на Аничковом мосту оказался повреждён. О вопиющем поведении молодых людей в полицию сообщил неравнодушный гражданин. Он же проследил за компанией и даже успел сфотографировать.

Как стало известно «Фонтанке», полиция Петербурга 15 июня зарегистрировала обращение жителя города. Он рассказал, что накануне ночью трое молодых людей залезли на коня Клодта, сидели верхом и пили пиво. Мужчина так просто это не оставил, запомнил хулиганов и даже сфотографировал их, не подходя слишком близко. Утром в понедельник он осмотрел скульптурную группу, установленную на Аничковом мосту в 1850 году. На одном из коней он заметил разорванные поводья. Это и стало точкой кипения, после которой петербуржец набрал 02.

В данный момент полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто именно устроил пир на одном из главных символов Петербурга.



Летом 2018 года компания скейтеров решила пожарить шашлыки на Медном всаднике, устанавливать их личности долго не пришлось. В тот раз подростки отделались штрафом в 500 рублей.

