Россияне умерили зарплатные аппетиты: петербуржцы мечтают о 72 тысячах рублей в месяц

Как сообщает 15 июня РБК со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру», 90% респондентов заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за коронавирусной инфекции. В январе в среднем по стране респонденты хотели бы получать 92 тысячи рублей, а сейчас аппетиты снизились на 20%. Теперь москвичи мечтают о зарплате в 82 тысячи рублей, петербуржцы — в 72 тысячи рублей.

После снятия всех ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, россияне хотели бы в среднем получать заработную плату в размере 74 тысячи рублей в месяц.

Каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы получать зарплату более 100 тысяч рублей. Сумма от 30 до 50 тысяч рублей устроила бы 27% респондентов. 29% назвали идеальной зарплату от 50 до 70 тысяч рублей. Опрос проводился в июне, в нём участвовали 4,9 тысячи пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

В каких сферах в апреле — мае сильнее всего упали зарплаты в России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Точка» о состоянии малого и среднего бизнеса в России.

Сильнее всего снизились выплаты в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 63%; в образовании — на 40%; в сфере прочих услуг — на 45%. Причём в апреле выплаты снизились, а в мае сократились ещё сильнее и сразу во всех отраслях, в том числе строительной.