«Вывозных» петербуржцев из Индии и Вьетнама не стали сажать на автобусы из Москвы. Для них приготовлен самолет

Для 114 человек из Петербурга и Ленобласти подготовили самолет, который вернет горожан домой после долгого «отпуска» в Индии и Вьетнаме. Сейчас они в Москве.



Как сообщает Смольный, самолет приземлится в Пулково ночью 15 июня. На нем в Северную столицу вернуться 114 человек, в том числе пятеро детей. По информации петербургских чиновников, накануне они вернулись из Индии и Вьетнама, однако по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт «Аэрофлота» из Хо Ши Мина сел в столице сегодня, в 18.45.

