«Вывозных» петербуржцев из Индии и Вьетнама не стали сажать на автобусы из Москвы. Для них приготовлен самолет
Для 114 человек из Петербурга и Ленобласти подготовили самолет, который вернет горожан домой после долгого «отпуска» в Индии и Вьетнаме. Сейчас они в Москве.
Как сообщает Смольный, самолет приземлится в Пулково ночью 15 июня. На нем в Северную столицу вернуться 114 человек, в том числе пятеро детей. По информации петербургских чиновников, накануне они вернулись из Индии и Вьетнама, однако по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт «Аэрофлота» из Хо Ши Мина сел в столице сегодня, в 18.45.
Традиционно, если вывозной рейс не долетает до Петербурга сразу, то «возвращенцев» селят в обсерваторы или сразу же отправляют домой на автобусах. Так, петербуржцы, которые вернулись из Латинской Америки, провели несколько дней в спа-отеле в Мытищах. Горожане опасались, что в люксовых условиях их оставят на две недели и попросили не тратить на них бюджетные деньги (почти 500 тысяч рублей в сутки на группу из 60-ти человек). После публикаций в СМИ их все же привезли в Северную столицу.
Почему группа из Азии домой летит, а не едет, в Смольном сказать не смогли. Решение о перелете принимала Росавиация.