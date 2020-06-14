FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
69.12р78.52р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
14.06.2020 21:09
1
Печать

«Вывозных» петербуржцев из Индии и Вьетнама не стали сажать на автобусы из Москвы. Для них приготовлен самолет

Для 114 человек из Петербурга и Ленобласти подготовили самолет, который вернет горожан домой после долгого «отпуска» в Индии и Вьетнаме. Сейчас они в Москве.

Как сообщает Смольный, самолет приземлится в Пулково ночью 15 июня. На нем в Северную столицу вернуться 114 человек, в том числе пятеро детей. По информации петербургских чиновников, накануне они вернулись из Индии и Вьетнама, однако по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт «Аэрофлота» из Хо Ши Мина сел в столице сегодня, в 18.45.

Традиционно, если вывозной рейс не долетает до Петербурга сразу, то «возвращенцев» селят в обсерваторы или сразу же отправляют домой на автобусах. Так, петербуржцы, которые вернулись из Латинской Америки, провели несколько дней в спа-отеле в Мытищах. Горожане опасались, что в люксовых условиях их оставят на две недели и попросили не тратить на них бюджетные деньги (почти 500 тысяч рублей в сутки на группу из 60-ти человек). После публикаций в СМИ их все же привезли в Северную столицу.

Почему группа из Азии домой летит, а не едет, в Смольном сказать не смогли. Решение о перелете принимала Росавиация.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🔞🔥 Caйт №1 Для Поиcка Любoвницы! ➜ https://is.gd/vipbro
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний