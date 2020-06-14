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14.06.2020 14:18
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«Еще один шаг к демократизации нашего общества». Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент России рассказал, что в рамках предложенных поправок в основной закон страны часть полномочий главы государства будет передана парламенту.

«Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» от 14 июня.

По его словам, критика от КПРФ, которая заговорила об «укреплении диктатуры президента» из-за внесения поправок, звучит «несколько странно». Он напомнил, что «диктатура одной партии» была закреплена в Конституции СССР 1977 года. Путин подчеркнул важность того, что Россия — «многопартийное государство», где все политические силы имеют «право на свою точку зрения».

«Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — резюмировал Путин.

Президент России ранее посчитал, что 1 июля станет «вполне подходящей датой» для проведения плебисцита, на котором он может обнулить свои президентские сроки.

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Комментарии (27)

alexpv
Одно успокаивает, любой человек не вечен, молодые наверное не представляют себе, как в 1985 году казалась незыблемой страна СССР, как в ней восхваляли КПСС и лично генерального секретаря и никому даже в голову не могло прийти, что за каких-то несколько лет все изменится и те, кто бил отдавал честь любимой партии выбрасывали партбилеты и от безмерной любви с продолжительными аплодисментами вмиг стали поливать грязью прошлую жизнь.
Чисто по-человечески жаль Путина, его ожидает та же участь, как только его время кончится история его гениального правления тут же превратится в историю тирана и поборника демократии, и те, кто сегодня ему целуют руки одномоментно превратятся в самых ярых разоблачителей.
Знаем, проходили уже не раз в истории.
WuhanRockCafe
Больше скажу - любой шаг Путина это шаг в направлении демократизации общества.
Александра Чайкина
Прочитала в сети интересную точку зрения: массовка на голосовании нужна для того, чтобы страны Запада признали легитимность действа, а это в свою очередь, может спасти ог Гааги. Вам решать.
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