«Еще один шаг к демократизации нашего общества». Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент России рассказал, что в рамках предложенных поправок в основной закон страны часть полномочий главы государства будет передана парламенту.



«Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» от 14 июня.



По его словам, критика от КПРФ, которая заговорила об «укреплении диктатуры президента» из-за внесения поправок, звучит «несколько странно». Он напомнил, что «диктатура одной партии» была закреплена в Конституции СССР 1977 года. Путин подчеркнул важность того, что Россия — «многопартийное государство», где все политические силы имеют «право на свою точку зрения».

