Чиновникам можно. Роспотребнадзор по Петербургу разрешил органам власти участвовать в мероприятиях и не прикрываться маской
Запрет на публичные и массовые мероприятия во время действия противовирусных ограничительных мер не распространяется на руководителей организаций и органов власти. Такой ответ получила активистка Марина Чупракова от Роспотребнадзора по Петербургу.
Жительница Северной столицы требовала привлечь к административной ответственности чиновников, которые в День города возлагали цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. Копия писем руководителю полицейского главка и Роспотребнадзора есть в распоряжении «Фонтанки». Активистка отметила, что на этом мероприятии чиновники могли заразить несчастных солдат, потому как были без средств защиты. Цветы возлагали, напомним, губернатор Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Пока петербурженке ответили только из Роспотребнадзора. В ведомстве указали, что меры самоизоляции и запрет на публичные и массовые мероприятия не распространяется на представителей власти, чье нахождение на рабочем месте является «критически важным для исполнения их функций».