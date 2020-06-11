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11.06.2020 16:12
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Чиновникам можно. Роспотребнадзор по Петербургу разрешил органам власти участвовать в мероприятиях и не прикрываться маской

Запрет на публичные и массовые мероприятия во время действия противовирусных ограничительных мер не распространяется на руководителей организаций и органов власти. Такой ответ получила активистка Марина Чупракова от Роспотребнадзора по Петербургу.

Жительница Северной столицы требовала привлечь к административной ответственности чиновников, которые в День города возлагали цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. Копия писем руководителю полицейского главка и Роспотребнадзора есть в распоряжении «Фонтанки». Активистка отметила, что на этом мероприятии чиновники могли заразить несчастных солдат, потому как были без средств защиты. Цветы возлагали, напомним, губернатор Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Пока петербурженке ответили только из Роспотребнадзора. В ведомстве указали, что меры самоизоляции и запрет на публичные и массовые мероприятия не распространяется на представителей власти, чье нахождение на рабочем месте является «критически важным для исполнения их функций».

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Комментарии (8)

260578211
Чиновникам критически важно исполнять обязанности, но какое это отношение имеет к обеспечению ими режима нераспространения коронавирусной инфекции?
Василий Марущак
Это кретинически важно, возлагать цветы к памятнику.
Роспотребнадзор нужно распускать, как абсолютно дискредитировавшее себя ведомство, показавшее свою работу безграмотной и неэффективной.
Наталья Коптяева
Ну вот все и прояснили. Одни чиновники, дают индульгенцию другим чиновникам. Интересно, а как на это посмотрит наши суд и прокуратура? Или присоединятся в дружном порыве? А что на этот счет написано в "новой" Конституции, все граждане России равны? Нет, оказывается есть равнее.
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