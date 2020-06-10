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10.06.2020 23:58
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"Поехали!" В Испании доиграли футбольный матч, начавшийся в декабре прошлого года

Футбольный клуб «Райо Вальекано» вечером 10 июня победил «Альбасете» в матче 20-го тура испанской сегунды, второго футбольного дивизиона Испании со счетом 1:0. Уникальность этой игры в том, что началась она еще 15 декабря.

Тогда из-за оскорблений фанатов «Райо» в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули (известного своими националистическими взглядами) встреча была прервана после первого тайма. Матч был перенесен на более поздний срок, а затем отложен из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, перерыв между первым и вторым таймом составил 178 дней.

Этой игрой после пандемии возобновился испанский чемпионат во второй лиге. Высшая лига - Примера - возобновит чемпионат завтра, встречей «Севилья» — «Бетис».

Российская премьер-лига возобновит турнир 19 июня. Лидер соревнования "Зенит" откроет сезон 20 июня выездным матчем против ЦСКА.

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