"Поехали!" В Испании доиграли футбольный матч, начавшийся в декабре прошлого года
Футбольный клуб «Райо Вальекано» вечером 10 июня победил «Альбасете» в матче 20-го тура испанской сегунды, второго футбольного дивизиона Испании со счетом 1:0. Уникальность этой игры в том, что началась она еще 15 декабря.
🎙R.PRENSA | @luisadvincula17 "Es un partido raro. La afición es lo que le da vida a este deporte, pero tenemos que adaptarnos. El domingo tenemos otro partido complicado, pero hay que seguir”#RayoAlbacete #RegresarSinOlvidar pic.twitter.com/1cfpa0fqIS— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) June 10, 2020
Тогда из-за оскорблений фанатов «Райо» в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули (известного своими националистическими взглядами) встреча была прервана после первого тайма. Матч был перенесен на более поздний срок, а затем отложен из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, перерыв между первым и вторым таймом составил 178 дней.
Этой игрой после пандемии возобновился испанский чемпионат во второй лиге. Высшая лига - Примера - возобновит чемпионат завтра, встречей «Севилья» — «Бетис».
Российская премьер-лига возобновит турнир 19 июня. Лидер соревнования "Зенит" откроет сезон 20 июня выездным матчем против ЦСКА.