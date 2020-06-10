«Это, конечно, необычно». ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в России

Специалисты Всемирной организации здравоохранения удивились низкой статистике смертности от COVID-19 в России относительно числа инфицированных. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на брифинге 10 июня назвал показатель в РФ необычным. Причины этого он не знает, пишет «Интерфакс».

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан оценил высокий уровень тестирования в России, однако отметил, что ждёт разъяснений от российских властей о методе подсчёта ковидных смертей.