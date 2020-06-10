«Это, конечно, необычно». ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в России
Специалисты Всемирной организации здравоохранения удивились низкой статистике смертности от COVID-19 в России относительно числа инфицированных. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на брифинге 10 июня назвал показатель в РФ необычным. Причины этого он не знает, пишет «Интерфакс».
«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», - заявил он на брифинге ВОЗ.
Райан оценил высокий уровень тестирования в России, однако отметил, что ждёт разъяснений от российских властей о методе подсчёта ковидных смертей.
«Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», - сказал Райан.
При схожести уровня систем здравоохранения, показатели в Европе выше российских, добавил эксперт. Он допустил, что в некоторых странах число смертей от COVID-19 может быть завышено - «могут быть другие основные причины заболевания».
Москва 10 июня отчиталась по смертности за май. Каждая третья смерть в столице была признана ковидной. В сообщении Депздрава было указано, что «если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, летальность от COVOD-19 в столице составила 2%; если считать все летальные исходы, где он был основным или сопутствующим заболеванием, — 3,8%». «Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк - 10,7%, Лондон - 22,7%, Стокгольм - 15,2%, Мадрид - 21,5%», - заключили в ведомстве.