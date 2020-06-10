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10.06.2020 21:12
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«Это, конечно, необычно». ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в России

Специалисты Всемирной организации здравоохранения удивились низкой статистике смертности от COVID-19 в России относительно числа инфицированных. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на брифинге 10 июня назвал показатель в РФ необычным. Причины этого он не знает, пишет «Интерфакс».

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан оценил высокий уровень тестирования в России, однако отметил, что ждёт разъяснений от российских властей о методе подсчёта ковидных смертей.

«Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», - сказал Райан.

При схожести уровня систем здравоохранения, показатели в Европе выше российских, добавил эксперт. Он допустил, что в некоторых странах число смертей от COVID-19 может быть завышено - «могут быть другие основные причины заболевания».

Москва 10 июня отчиталась по смертности за май. Каждая третья смерть в столице была признана ковидной. В сообщении Депздрава было указано, что «если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, летальность от COVOD-19 в столице составила 2%; если считать все летальные исходы, где он был основным или сопутствующим заболеванием, — 3,8%». «Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк - 10,7%, Лондон - 22,7%, Стокгольм - 15,2%, Мадрид - 21,5%», - заключили в ведомстве.

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Комментарии (12)

Samal_5e4d4df31fec5
Что тут необычного? Грипп даже не ставят диагноза терапевты. Я вот переболел ОРВИ уже 6 месяцев назад. А месяц назад сдал тест на антитела к КОвид-19. И вот они родненькие. ВОт и вся необычность. Медицина у нас необычная, а не смертность.
Юрий Виноградов
А я вот не понимаю другого. В Москве на 100 тысяч населения больше смертей, чем в регионах в коэффициент от 5 до 20 раз.
Это связано с низкой квалификацией Московских врачей?
Но, теперь эти врачи поехали в регионы помогать чему?
Помогать улучшать статистику, чтобы и в регионах появилась высокая смертность?
Гость
Друзья, мы все дружно строем должны проголосовать за обнуление нашего любимого и дорогого Владимира Владимировича, он поделил в великой отечественной победит и коронавирус
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