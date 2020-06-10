Дрозденко не собирался быть, как Сердюков, а придётся

Произошло это в режиме видеоконференции. Разговор длился ровно 25 минут. За это время Владимир Путин и Александр Дрозденко вкратце обсудили состояние дел в регионе. Глава Ленобласти явно не читал доклад с листа, хоть его глаза были опущены вниз, на ряд бумаг, сложенных рядом.

— В этом году выборы в Ленобласти. В заключение хочу согласовать мою кандидатуру, чтобы я мог участвовать в выборах, — как-то чересчур скромно попросил губернатор.

— У вас есть моральное право претендовать на новый срок во главе Ленинградской области. Окончательное слово должны сказать избиратели. Я со своей стороны желаю вам успехов, — ответил президент. Хоть за минуту до этого и заметил, что надо обратить внимание на проблему обманутых дольщиков, темпы расселения аварийного жилья и необходимость реконструкции очистных сооружений.



С учётом сказанного и в ближайшем будущем особой интриги на пике субъекта не предвидится. Выборы губернатора уже официально назначены на привычные 13 сентября. С политикой в естественном понимании этого слова в России — напряженка. С политиками в Ленобласти — аналогичная ситуация. Результат выборов заведомо стабилен. Как и принято, поддержат атмосферу представители оппозиционных и очень системных партий. В прошлый раз на четверых им удалось набрать 16%.

По данным 47news, пока в Центральной избирательной комиссии склоняются к мысли рассматривать вариант с применением дистанционного голосования на выборах высших должностных лиц субъектов лишь в качестве крайней меры. Есть версия, что к 3 сентября, к дате окончания Второй мировой войны, пандемия уж точно будет побеждена.

Так или иначе, поставлена точка в бесконечных слухах о переходе Дрозденко на различные должности. Примерно с тех пор, как он избрался в 2015 году, молва упорно отправляла его то в министры, то в премьер-министры, то просто на отдых. Обсуждались различные схемы, в которых на замену должна была прийти и замполпреда Любовь Совершаева. Каждый новый заместитель губернатора воспринимался в качестве его сменщика, и такие разговоры не обошли ни вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, ни его предшественника Валерия Пикалёва.



Сам губернатор ловко подогревал эти разговоры, то и дело вбрасывая им мысль о временном пребывании на посту. Условный срок постоянно продлевался, и вот сегодня, 10 июня, обновился.

Судя по ощущениям автора, одним из главных внутренних опасений в служебной жизни Александра Дрозденко было повторение карьеры предшественника, Валерия Сердюкова. О нём, пробывшем на посту губернатора Ленобласти 12 лет и 8 месяцев, говорили, что засиделся. Для кратно более активного и молодого Дрозденко пост главы субъекта вряд ли был краем мечтаний, так что очевидно, как бы он от этого ни отнекивался, внутри себя то и дело искал варианты более серьёзного будущего. В случае, если всё пойдёт по плану, в сентябре 2025 года его полномочия дадут стаж в 13 лет и 4 месяца.

Так что если и есть поле для размышлений, так в том, почему Дрозденко превратился в политического долгожителя. Хотя ни он сам, ни общество к этой роли его категорически не примеряли.

Опустив все надоевшие рассуждения о роли Юрия Ковальчука в истории становления новейшей власти в Ленинградской области, можно прийти к выводу, что с точки зрения центра таким, как Дрозденко, и должен выглядеть российский губернатор. Или так: и таким должен выглядеть губернатор в одном из пяти главных субъектов империи (Москва, Московская область, Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край). По крайней мере, до сих пор ему удавалось уворачиваться хоть от какой-то критики из федерального центра.



За последние восемь лет Москва успела провести достаточно экспериментов с губернаторским корпусом. В него включали и изымали оппозиционеров, направляли туда сотрудников ФСО, запускали одинаковых с виду технократов, просто меняли местами. За счёт постоянных новых вводных, казалось, будто мы проживаем эпоху перемен, благодаря которым возможны перспективы. И вообще, что всё это — сплошная новация, доказывающая демократический путь развития.

Оказалось, это пустые хлопоты. Большинство политических экспериментов признаны неудачными. Почти всех преторианцев из ФСО давно убрали из власти, оппозиционер Белых сидит, а о судьбе технократов никто не справляется. Даже на Петербург со времён ухода блистательной во всех отношениях Валентины Матвиенко не взглянешь без ностальгической слезы. И Георгий Полтавченко, и Александр Беглов могут получить приз в конкурсе самых незаметных. Или даже так: приз за второе и третье места в рейтинге самых незаметных, потому как для первого места они чересчур незаметные. На фоне этих декораций Дрозденко выглядит как популярный киноактер на студенческом капустнике.



Категорически понятно, что живём мы во времена, желающие породить исключительно стабильность. Все изменения, если они происходили, были не от хорошей жизни, и если человек каким-то образом смог уместиться в эту систему, он в ней и остаётся. Дальше уже дело техники, сможет ли он убедить там, что ему надо туда. Притом мнение самого субъекта перестаёт там волновать с момента, когда его карьера стартует.

Есть, впрочем, ещё одно объяснение, отчего Дрозденко повторит карьеру Сердюкова по дистанции. В самом начале в новом для себя кабинете на третьем этаже Суворовского он не затеял ремонт, как это водится у номенклатуры его уровня. Поменял как-то обои и успокоился. Паркет, например, трогать не стал.

Юлия Гильмшина,

47news

