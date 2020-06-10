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10.06.2020 13:56
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После тестов на антитела в половине российских регионов нашлось 14 % людей с иммунитетом к коронавирусу

В 46 российских регионах на антитела проверили 650 тысяч человек. Иммунитет к коронавирусу есть примерно у 91 тысячи.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову. Заседание президиума координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 состоялось 10 июня. По словам Поповой, лучше всего с выработкой антител справляется молодежь, в возрасте до 18 лет иммунитет приобрели 20 % прошедших тесты. С возрастной категории от 18 до 65 таких 14 %, а среди пожилых людей только 11 %.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по Москве иммунитет приобрели те же 14 %. Чуть выше была цифра в Петербурге, данными поделились частные лаборатории — в Северной столице антитела есть у 15 %, прошедших тестирование.

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Комментарии (5)

Michael_5e4cd31840823
А каков смысл этого тестирования, если они говорят, что не знают сколько эти антитела сохраняются в организме?
Вячеслав Рогожин
Это значит, что в стране десятки миллионов подхватили и переболели коронавирусом, как минимум
Иван Петров
Заврались совсем...
Это значит, что китайской заразой переболело в России девятнадцать с половиной миллионов человек...

Марш в Страну невыученных уроков!!!
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