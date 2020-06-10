После тестов на антитела в половине российских регионов нашлось 14 % людей с иммунитетом к коронавирусу

В 46 российских регионах на антитела проверили 650 тысяч человек. Иммунитет к коронавирусу есть примерно у 91 тысячи.



Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову. Заседание президиума координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 состоялось 10 июня. По словам Поповой, лучше всего с выработкой антител справляется молодежь, в возрасте до 18 лет иммунитет приобрели 20 % прошедших тесты. С возрастной категории от 18 до 65 таких 14 % , а среди пожилых людей только 11 %.

