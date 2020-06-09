Машины плывут, в магазинах льют водопады. Петербург тонет после первой летней грозы
После вечернего ливня и грозы в Петербурге случился общегородской потоп. Добраться домой после работы оказалось проблематично и пешком, и на транспорте. Истории преодолений луж вброд и попыток справиться с движением на трассах петербуржцы публикуют в социальных сетях.
Тяжело пришлось жителям домов и посетителям торговых центров по проспекту Испытателей. Возле одного из пешеходных переходов с напором воды не справилась ливнёвка и у поребриков образовались глубокие лужи. Преодолеть их и не замочить ноги аж по голень люди пытаются большими прыжками. Впрочем, судя по снимкам, эквилибристика лишена смысла, ведь перейти дорогу сухим всё равно не получится.
Автолюбители тоже вынуждены встретиться с потопом. Водоотводные структуры оказались не рассчитаны на большой объём воды. Так, и на проспекте Стачек, и на Маршала Жукова «приходится в буквальном смысле плыть». Такая же ситуация и в Рыбацком. Сидящим внутри машины кажется, что плывут они по озеру – асфальта из окон не видно.
Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», из-за последствий дождя на проспекте Славы пришлось временно остановить движение троллейбусов под номерами 26, 27, 29, 35 и 47. Они не могли проехать. К моменту публикации движение восстановили.
В магазине «Пятёрочка» на Донской улице, 3, возник водопад. Поток воды хлещет с потолка прямо на полки с продуктами, а работники супермаркета ошалело смотрят на это. Коробки с печеньем они успели собрать в тележку и отвезти на середину прохода.
На Краснопутиловской улице, 69 случилась обратная ситуация: мощный фонтан воды на парковке бизнес- центра «Цитадель» начал бить снизу вверх. На этом месте проходит коллектор.
Спрятаться в сухости во вторник не удалось даже под землёй. Вода скопилась в вестибюле станции «Автово». Сотрудники обнесли лужу предупреждающей бело-красной лентой и пытаются отогнать влагу швабрами к стене. Та разливается обратно.
Грозу в городе обещали с начала недели. Как заявили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, «Водоканал» проверял и чистил ливнёвки и водоотводы. 10 и 11 июня проблемные адреса, где вода после дождей скапливается постоянно, возьмут на особый контроль. Так, на Парашютной улице, где сейчас проходят проектные работы, установили дополнительную мобильную насосную станцию.
Напомним, снежная зима и весна 2018-2019 годов сменилась дождливым летом, в течение которого целые участки улично-дорожной сети превращались в моря. Водоканал утверждал, что нормы по приему городской канализации превышались в два и более раз. Полный «проблемный» список «Водоканала» можно изучить на официальном сайте. На части из них работы уже были проведены в прошлом и текущем году.