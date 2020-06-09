После вечернего ливня и грозы в Петербурге случился общегородской потоп. Добраться домой после работы оказалось проблематично и пешком, и на транспорте. Истории преодолений луж вброд и попыток справиться с движением на трассах петербуржцы публикуют в социальных сетях.

Тяжело пришлось жителям домов и посетителям торговых центров по проспекту Испытателей. Возле одного из пешеходных переходов с напором воды не справилась ливнёвка и у поребриков образовались глубокие лужи. Преодолеть их и не замочить ноги аж по голень люди пытаются большими прыжками. Впрочем, судя по снимкам, эквилибристика лишена смысла, ведь перейти дорогу сухим всё равно не получится.

Автолюбители тоже вынуждены встретиться с потопом. Водоотводные структуры оказались не рассчитаны на большой объём воды. Так, и на проспекте Стачек, и на Маршала Жукова «приходится в буквальном смысле плыть». Такая же ситуация и в Рыбацком. Сидящим внутри машины кажется, что плывут они по озеру – асфальта из окон не видно.

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», из-за последствий дождя на проспекте Славы пришлось временно остановить движение троллейбусов под номерами 26, 27, 29, 35 и 47. Они не могли проехать. К моменту публикации движение восстановили.

В магазине «Пятёрочка» на Донской улице, 3, возник водопад. Поток воды хлещет с потолка прямо на полки с продуктами, а работники супермаркета ошалело смотрят на это. Коробки с печеньем они успели собрать в тележку и отвезти на середину прохода.

На Краснопутиловской улице, 69 случилась обратная ситуация: мощный фонтан воды на парковке бизнес- центра «Цитадель» начал бить снизу вверх. На этом месте проходит коллектор.

Фото: читатель "Фонтанки"

Спрятаться в сухости во вторник не удалось даже под землёй. Вода скопилась в вестибюле станции «Автово». Сотрудники обнесли лужу предупреждающей бело-красной лентой и пытаются отогнать влагу швабрами к стене. Та разливается обратно.