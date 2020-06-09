FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 20:10
7
Печать

Машины плывут, в магазинах льют водопады. Петербург тонет после первой летней грозы

После вечернего ливня и грозы в Петербурге случился общегородской потоп. Добраться домой после работы оказалось проблематично и пешком, и на транспорте. Истории преодолений луж вброд и попыток справиться с движением на трассах петербуржцы публикуют в социальных сетях.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Тяжело пришлось жителям домов и посетителям торговых центров по проспекту Испытателей. Возле одного из пешеходных переходов с напором воды не справилась ливнёвка и у поребриков образовались глубокие лужи. Преодолеть их и не замочить ноги аж по голень люди пытаются большими прыжками. Впрочем, судя по снимкам, эквилибристика лишена смысла, ведь перейти дорогу сухим всё равно не получится.

проспект Испытателей вечером 9 июня
проспект Испытателей вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
проспект Испытателей вечером 9 июня
проспект Испытателей вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
проспект Испытателей вечером 9 июня
проспект Испытателей вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
проспект Испытателей вечером 9 июня
проспект Испытателей вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Автолюбители тоже вынуждены встретиться с потопом. Водоотводные структуры оказались не рассчитаны на большой объём воды. Так, и на проспекте Стачек, и на Маршала Жукова «приходится в буквальном смысле плыть». Такая же ситуация и в Рыбацком. Сидящим внутри машины кажется, что плывут они по озеру – асфальта из окон не видно.

проспект Стачек вечером 9 июня
проспект Стачек вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
проспект Стачек вечером 9 июня
проспект Стачек вечером 9 июняФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», из-за последствий дождя на проспекте Славы пришлось временно остановить движение троллейбусов под номерами 26, 27, 29, 35 и 47. Они не могли проехать. К моменту публикации движение восстановили.

В магазине «Пятёрочка» на Донской улице, 3, возник водопад. Поток воды хлещет с потолка прямо на полки с продуктами, а работники супермаркета ошалело смотрят на это. Коробки с печеньем они успели собрать в тележку и отвезти на середину прохода.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На Краснопутиловской улице, 69 случилась обратная ситуация: мощный фонтан воды на парковке бизнес- центра «Цитадель» начал бить снизу вверх. На этом месте проходит коллектор.

Фото: читатель "Фонтанки"

Спрятаться в сухости во вторник не удалось даже под землёй. Вода скопилась в вестибюле станции «Автово». Сотрудники обнесли лужу предупреждающей бело-красной лентой и пытаются отогнать влагу швабрами к стене. Та разливается обратно.

Грозу в городе обещали с начала недели. Как заявили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, «Водоканал» проверял и чистил ливнёвки и водоотводы. 10 и 11 июня проблемные адреса, где вода после дождей скапливается постоянно, возьмут на особый контроль. Так, на Парашютной улице, где сейчас проходят проектные работы, установили дополнительную мобильную насосную станцию.

Напомним, снежная зима и весна 2018-2019 годов сменилась дождливым летом, в течение которого целые участки улично-дорожной сети превращались в моря. Водоканал утверждал, что нормы по приему городской канализации превышались в два и более раз. Полный «проблемный» список «Водоканала» можно изучить на официальном сайте. На части из них работы уже были проведены в прошлом и текущем году.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: читатель "Фонтанки"

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Djnyana
Судовладельцы, наверное, негодуют: навигация доступна всем, кроме них!
dozer_666
Беглов ну где же ты?Где твои оправдания не расчётного ливня летом?
Alex000
Как бы ливнёвка справилась, если дренажи наполовину заасфальтировали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний