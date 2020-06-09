Историк Соколов нашел нового адвоката в день первого заседания по делу об убийстве. Процесс отложен
Обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов оброс адвокатами - на первом заседании по существу их было уже двое. Одному из них нужно вступить в дело и ознакомиться с вещдоками.
Суд над Соколовым начался фактически с двадцатиминутного заседания. В дело, как объяснил защитник и обвиняемый, Сергей Лукьянов вступил только сегодня, 9 июня. Ему необходимо ознакомится с вещдоками, Соколов настаивает на том чтобы это произошло как можно скорее. При этом Соколов, Лукьянов и второй адвокат Александр Почуев говорили о разном, то просили заседание перенести, то все же продолжить его сегодня. В итоге им все же удалось определиться со своими желаниями. Ознакомиться защита хочет с видеозаписями с городских камер и из строительного магазина, также им необходимо послушать разговоры с «Петербурггазом» и посмотреть ноутбуки, изъятые из квартиры. Соколов отметил, что речь идет в первую очередь о «маленьком ноутбуке, принадлежащим Анастасии Ещенко», в котором содержится очень важная информация, без ознакомления с которой «невозможно дальше работать». Из разговоров на заседании стало ясно, что Лукьянова в качестве защитника Соколов уже привлекал, но после одного заседания он от него отказался.
Адвокат со стороны потерпевших, Александра Бакшеева, назвала ходатайство злоупотреблением права и возражала против переноса заседания, прокурор счел необходимым ходатайство удовлетворить. Судья Юлия Максименко после паузы все же сдалась и перенесла заседание на 15 июня.