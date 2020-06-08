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08.06.2020 10:58
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«Открытые медиа»: Плебисциту по Конституции задали явку в 65 %

Явку на голосование по поправкам в Конституцию задали на уровне 65 %. Об этом 8 июня со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, Центризбиркому и администрациям регионов, пишут «Открытые медиа».

По данным издания, по итогам прошедших совещаний с представителями регионов в администрации президента желаемый показатель явки на всероссийское голосование установили на уровне не ниже явки на президентские выборы в 2018 году (67,5 %). Поставленный ориентир — 65 %.

Со ссылкой на политтехнолога, который работает с иркутскими властями, издание пишет, что сотрудников избирательных комиссий и бюджетных учреждений могут привлечь к агитации за поправки. В регионах, в свою очередь, могут дарить символические подарки, а также билеты на концерты.

Напомним, что регламент предполагает 6 дней с возможностью проголосовать до 1 июля. Петербург не вошел в число регионов, которым позволили провести электронный плебисцит. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее подробно рассказала «Фонтанке» о причинах такого решения.

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Комментарии (1)

Mimic
Какие еще концерты. Совсем с ума сошли?
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