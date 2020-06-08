«Открытые медиа»: Плебисциту по Конституции задали явку в 65 %

Явку на голосование по поправкам в Конституцию задали на уровне
По данным издания, по итогам прошедших совещаний с представителями регионов в администрации президента желаемый показатель явки на всероссийское голосование установили на уровне не ниже явки на президентские выборы в 2018 году
Со ссылкой на политтехнолога, который работает с иркутскими властями, издание пишет, что сотрудников избирательных комиссий и бюджетных учреждений могут привлечь к агитации за поправки. В регионах, в свою очередь, могут дарить символические подарки, а также билеты на концерты.
Напомним, что регламент предполагает 6 дней с возможностью проголосовать до 1 июля. Петербург не вошел в число регионов, которым позволили провести электронный плебисцит. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее подробно рассказала «Фонтанке» о причинах такого решения.