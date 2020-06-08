«Открытые медиа»: Плебисциту по Конституции задали явку в 65 %

Явку на голосование по поправкам в Конституцию задали на уровне 65 %. Об этом 8 июня со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, Центризбиркому и администрациям регионов, пишут «Открытые медиа».



По данным издания, по итогам прошедших совещаний с представителями регионов в администрации президента желаемый показатель явки на всероссийское голосование установили на уровне не ниже явки на президентские выборы в 2018 году (67,5 %). Поставленный ориентир — 65 %.



Со ссылкой на политтехнолога, который работает с иркутскими властями, издание пишет, что сотрудников избирательных комиссий и бюджетных учреждений могут привлечь к агитации за поправки. В регионах, в свою очередь, могут дарить символические подарки, а также билеты на концерты.

