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06.06.2020 14:54
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В Колпино монтажник разбился, сорвавшись со 150-метровой высоты

Травмы, несовместимые с жизнью, получил монтажник в Колпинском районе Петербурга. Мужчина не удержался при проведении высотных работ.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, накануне в первом часу дня номер экстренных служб набрал петербуржец, рассказавший о падении рабочего с высоты на проспекте Ленина, 59. Прибывшие медики констатировали смерть.

Полицейские установили, что погиб 37-летний житель Мурманска, который в Петербурге зарабатывал на жизнь монтажником компании «Корта». В пятницу он менял металлические тросы подъёмника и сорвался с высоты примерно в 150 метров.

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Комментарии (7)

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