В Колпино монтажник разбился, сорвавшись со 150-метровой высоты
Травмы, несовместимые с жизнью, получил монтажник в Колпинском районе Петербурга. Мужчина не удержался при проведении высотных работ.
Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, накануне в первом часу дня номер экстренных служб набрал петербуржец, рассказавший о падении рабочего с высоты на проспекте Ленина, 59. Прибывшие медики констатировали смерть.
Полицейские установили, что погиб 37-летний житель Мурманска, который в Петербурге зарабатывал на жизнь монтажником компании «Корта». В пятницу он менял металлические тросы подъёмника и сорвался с высоты примерно в 150 метров.