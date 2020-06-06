В ПФР предупредили о новых уловках мошенников с перерасчетом пенсии

Пандемия коронавируса и принятые меры спровоцировали появление нового вида мошенничества. На сей раз нечистые на руку граждане обманывают пенсионеров, предлагая им компенсацию, начали с Подмосковья. Об этом сообщили 6 июня в правительстве региона со ссылкой на данные ПФР.
«Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег. Рассылают смс-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, с информацией о компенсации, пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию»,— предупреждают в ПФР об одном из способов мошенничества.
Также мошенники под видом юридической организации предлагают пенсионерам сделать перерасчет пенсии. За подготовку такого заявления они просят от 20 тыс. до 900 тыс. руб. При этом средняя сумма перерасчета пенсии составляет около 50 руб.
Кроме того, в ПФР напомнили об опасности рассылок с информацией о компенсациях и выплатах в условиях пандемии. Такие рассылки могут вести на сайты, которые похожи на портал госуслуг.