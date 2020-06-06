В ПФР предупредили о новых уловках мошенников с перерасчетом пенсии

Пандемия коронавируса и принятые меры спровоцировали появление нового вида мошенничества. На сей раз нечистые на руку граждане обманывают пенсионеров, предлагая им компенсацию, начали с Подмосковья. Об этом сообщили 6 июня в правительстве региона со ссылкой на данные ПФР.

«Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег. Рассылают смс-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, с информацией о компенсации, пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию»,— предупреждают в ПФР об одном из способов мошенничества.

