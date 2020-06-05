FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 19:29
13
Печать

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 8 июня разрешается работа всех магазинов (за исключением тех, что находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 кв. м. и с отдельным уличным входом для посетителей. Условием возобновления деятельности будет присутствие не более 1 человека на 4 кв. м и закрытые примерочные.

Также чиновники разрешат работу автосалонов по предварительной записи. В них одновременно может находиться не более 10 посетителей. Дилерам придется отказаться от проведения тестовых поездок и дезинфицировать машины перед их передачей покупателю.

Кроме того, с 8 июня по предварительной записи смогут принимать клиентов застройщики, предоставляющие услуги по реализации жилых и нежилых помещений и машиномест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Vikosa
Кто боиться , вас же никто не гонит в эти магазины. Каждый решает для себя, можете хоть в бункер замуроваться. Больше шансов заразиться в продуктовом , но все спокойно ходят толпами по гипермаркетам и пятеркам. Сто раз уже видела , как маску снимают, чтоб помидорчики понюхать или палец послюнить, чтоб пакетик открыть и заодно все потом потрогать... С такими дебилами будем ещё долго карантинить. А непродовольственные магазины это стерильное место по сравнению с продуктовыми .
Michael_5e4cd31840823
Блин, подстричься хочу в своей парикмахерской...
261844081
А поликлинники не хотят открыть? Те, кому не нужна срочно помощь итак не пойдут туда. Сейчас аллергики и огромное количество людей ждут каждый день, когда смогут получить помощь, это жизненно необходимо людям, такими темпами у нас смертность повысится не только от короновируса. Сейчас принимает только дежурный терапевт, а профильный специалист только с сильно запущенной болезнью- острой болью, как и скорая.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний