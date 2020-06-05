В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

С 8 июня разрешается работа всех магазинов (за исключением тех, что находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 кв. м. и с отдельным уличным входом для посетителей. Условием возобновления деятельности будет присутствие не более 1 человека на 4 кв. м и закрытые примерочные.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Также чиновники разрешат работу автосалонов по предварительной записи. В них одновременно может находиться не более 10 посетителей. Дилерам придется отказаться от проведения тестовых поездок и дезинфицировать машины перед их передачей покупателю.

Кроме того, с 8 июня по предварительной записи смогут принимать клиентов застройщики, предоставляющие услуги по реализации жилых и нежилых помещений и машиномест.