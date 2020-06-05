Иностранец, работающий на птицефабрике, задержан за соблазнение школьницы в Петербурге через соцсеть

Меньше, чем за полчаса сотрудники полиции вычислили мужчину, который склонял к секс переписке петербургскую школьницу.



Как стало известно ИА «Агентство журналистский расследований» (АЖУР), 4 июня в полицию обратилась 45-летняя жительница северной столицы. Она рассказала, что обнаружила на странице своей 15-летней дочери развратную переписку, которую с 1 по 19 мая с ней вел незнакомец «Вконтакте».



Сотрудники полиции через 20 минут после регистрации заявления стучали в дверь квартиры 33-летнего гражданина Узбекистана, который работает рабочим на птицефабрике в Ленобласти и живет в поселке Первомайское.

