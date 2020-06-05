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05.06.2020 08:58
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Иностранец, работающий на птицефабрике, задержан за соблазнение школьницы в Петербурге через соцсеть

Меньше, чем за полчаса сотрудники полиции вычислили мужчину, который склонял к секс переписке петербургскую школьницу.

Как стало известно ИА «Агентство журналистский расследований» (АЖУР), 4 июня в полицию обратилась 45-летняя жительница северной столицы. Она рассказала, что обнаружила на странице своей 15-летней дочери развратную переписку, которую с 1 по 19 мая с ней вел незнакомец «Вконтакте».

Сотрудники полиции через 20 минут после регистрации заявления стучали в дверь квартиры 33-летнего гражданина Узбекистана, который работает рабочим на птицефабрике в Ленобласти и живет в поселке Первомайское.

Пока в отношении него составлен протокол за административное правонарушение - «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации», так как у него не нашлось документов, легализующих его пребывание в России. Проверка по заявлению петербурженки еще проводится.

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Комментарии (6)

Cashmare
а мама не учила 15-тилетнюю "девочку", что нельзя вступать в развратные переписки вообще, и с понаехами в частности? или мама приревновала?
krasnonosov
А не пора ли соответствующим службам вдарить по яйцам "Роскар" за использование на предприятии труда нелегальных мигрантов?
Дорого же обходится россиянам эта "дешевая" рабочая сила из средней Азии.
pila_grigoryeva
опять узбек и педофилия. Надеялись что хоть с пандемией мигрантов станет меньше и криминала.Но нет -никуда эти загорелые уезжать не собираются. И криминал будет продолжаться.Как и наш вечный президент
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