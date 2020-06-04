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04.06.2020 20:52
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Социалиста Платошкина задержали за склонение к массовым беспорядкам. Он активно выступал против поправок в Конституцию

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела в отношении лидера движения «За новый социализм», заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина. Ему вменяют «коронавирусные» фейки и склонение к совершению массовых беспорядков.

Об этом 4 июня сообщает Следственный комитет, в настоящее время у Басманного районного суда собралась группа сторонников Платошкина. Судья определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 августа. По версии следствия, он публиковал фейковую информацию и склонял людей к массовым беспорядкам - по второй статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам супруги Платошкина, обыск стал для семьи неожиданностью, сотрудники пришли к нему домой утром 4 июня. СК конкретику вменяемого активисту не сообщает.

Судя по страницам Платошкина в соцсетях, он призывал сторонников в разных регионах выйти на митинги и одиночные пикеты, представители его движения подавали необходимые для согласования документы и в некоторых случаях они получили одобрение. Он активно выступал в прессе и рассказывал в соцсетях, почему он против поправок в Конституцию.

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Комментарии (6)

alex-un
Если судить по выступлениям Платошкина на различных ток-шоу у него расстроена психика и его надо отправить не в СИЗО, а в дурдом.
kоt-obormot
Вова похоже уже дрЫщет собственного отражения в зеркале бункера где он трусливо прячется.
krasnonosov
Почему не дождаться осени для парадов и голосовалок?
Видимо, впереди большая Ж, если сказочный уже в июле гонит людей на голосование по своему обнулению, не взирая на рост числа заболевших по статистике с закрытием целых городов из-за вспышек!
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