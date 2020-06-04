Социалиста Платошкина задержали за склонение к массовым беспорядкам. Он активно выступал против поправок в Конституцию

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела в отношении лидера движения «За новый социализм», заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина. Ему вменяют «коронавирусные» фейки и склонение к совершению массовых беспорядков.



Об этом 4 июня сообщает Следственный комитет, в настоящее время у Басманного районного суда собралась группа сторонников Платошкина. Судья определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 августа. По версии следствия, он публиковал фейковую информацию и склонял людей к массовым беспорядкам - по второй статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам супруги Платошкина, обыск стал для семьи неожиданностью, сотрудники пришли к нему домой утром 4 июня. СК конкретику вменяемого активисту не сообщает.