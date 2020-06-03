Вторая волна эпидемии коронавируса может поднять курс доллара до 90 рублей

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) составил прогноз на курс доллара в случае второй волны эпидемии коронавируса. Об этом 3 июня пишет РБК.



«Существенное ослабление рубля» ожидается во втором полугодии, считают эксперты ЦМАКП. В оптимистичном сценарии курс доллара превысит отметку в 85 рублей, в пессимистичном — в 100 рублей.



Как уточняют эксперты, с четвертого квартала 2020 года по 2022-й нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рублей за доллар и только в 2023-м укрепится до 83–87 рублей за доллар.

