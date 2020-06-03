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03.06.2020 22:27
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Вторая волна эпидемии коронавируса может поднять курс доллара до 90 рублей

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) составил прогноз на курс доллара в случае второй волны эпидемии коронавируса. Об этом 3 июня пишет РБК.

«Существенное ослабление рубля» ожидается во втором полугодии, считают эксперты ЦМАКП. В оптимистичном сценарии курс доллара превысит отметку в 85 рублей, в пессимистичном — в 100 рублей.

Как уточняют эксперты, с четвертого квартала 2020 года по 2022-й нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 рублей за доллар и только в 2023-м укрепится до 83–87 рублей за доллар.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений [в мире], поэтому будут очень низкие цены на нефть», — объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Он добавил, что к ослаблению рубля также приведет сезонный рост внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и отток капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

Согласно данным ЦМАКП, действующие ограничительные меры продлятся в стране до конца июня, а в четвертом квартале ожидается еще одна вспышка заболеваемости COVID-19 продолжительностью около двух месяцев с предполагаемыми потерями ВРП (валовой региональный продукт) крупных городов до 20%.

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Комментарии (3)

Батарейкин
Недолго пришлось ждать, когда Фъ перепостит у себя эту статейку! Баян, Фъ!!!
Никита Михалков
В общем, уровень жизни в России и доходы населения определяются в США.
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