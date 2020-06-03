В центре финской столицы на Сенатской площади прошёл многотысячный митинг в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в США в результате действий полицейских, и других жертв полицейского насилия. По оценкам полиции Хельсинки, в антирасистской демонстрации приняли участие не менее 3000 человек.

Ведомство заявило, что людей оказалось гораздо больше, чем позволяют существующие ограничения (до 500). Мероприятие началось в 17:00, но полиция потребовала от организатора свернуть митинг из-за «повышенного риска заражения из-за большой численности участников».