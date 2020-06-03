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03.06.2020 18:45
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Антирасистский митинг в Хельсинки собрал 3000 человек

В центре финской столицы на Сенатской площади прошёл многотысячный митинг в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в США в результате действий полицейских, и других жертв полицейского насилия. По оценкам полиции Хельсинки, в антирасистской демонстрации приняли участие не менее 3000 человек.

Ведомство заявило, что людей оказалось гораздо больше, чем позволяют существующие ограничения (до 500). Мероприятие началось в 17:00, но полиция потребовала от организатора свернуть митинг из-за «повышенного риска заражения из-за большой численности участников».

В Финляндии участники акции выступали против ущемления прав по национальному признаку.

«Мы хотели бы, чтобы в Финляндии подробно рассматривались вопросы дискриминации цыган, а также трудовой дискриминации. Согласно свежим исследованиям, людям с иностранным именем при поиске работы очень трудно попасть на собеседование», — приводит слова активистки Фатимы Вервийнен Yle. «Смысл не в том, что смерть одного темнокожего человека вызвала бурную волну протеста. Это лишь вершина айсберга. Этот случай спровоцировал реакцию, в основе которой лежит вековое угнетение и разочарование», — говорит Вервийнен.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

Антирасистские демонстрации прошли также в Лондоне, Берлине, Париже.

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