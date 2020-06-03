Личный аккаунт в Тwitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина решили передать в Государственную корпорацию «Роскосмос». Как заметила 3 июня «Медуза», теперь в ленте с синей галочкой можно увидеть и сальные шутки, и патриотические воззвания.



Издание изучило ленту соцсети Рогозина и обнаружило, что в последние дни там публикуются новости госкорпорации. А чуть ниже остались публикации, в которых Рогозин ругал конкурентов, шутил и высказывался о политике.



Там соседствуют слова о том, что хотел бы оказаться в окопах защитников Славянска, и анекдоты о неверной жене.

