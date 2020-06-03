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03.06.2020 17:20
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«Короче, батут. Без сомнений. Только батут!» Личный twitter Рогозина стал аккаунтом Роскосмоса, а history осталась

Личный аккаунт в Тwitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина решили передать в Государственную корпорацию «Роскосмос». Как заметила 3 июня «Медуза», теперь в ленте с синей галочкой можно увидеть и сальные шутки, и патриотические воззвания.

Издание изучило ленту соцсети Рогозина и обнаружило, что в последние дни там публикуются новости госкорпорации. А чуть ниже остались публикации, в которых Рогозин ругал конкурентов, шутил и высказывался о политике.

Там соседствуют слова о том, что хотел бы оказаться в окопах защитников Славянска, и анекдоты о неверной жене.

Фото: скриншот страницы микроблога
Фото: скриншот страницы микроблога
Фото: скриншот страницы микроблога
Фото: скриншот страницы микроблога
Фото: скриншот страницы микроблога
Фото: скриншот страницы микроблога

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Комментарии (5)

вадики
Толстощекий бутуз развалил и провалил все что только можно и всё равно ни за что не ответит.Всё сойдет с рук.Прострать и развалить отрасль допустить стратегическое отставание имея 11 лет форы -это надо умудрится даже враги так наверное не смогут как этот патриот.И ни за что не отвечаю а бабла растрачено и разворовано на 200 бюджетов Кубы
krasnonosov
Что этот журналист делает в "Роскосмосе"?
walker_5e4cd299a1c68
Хорошая работа у человека! Ни за что, никогда не отвечать, нести на серьезных щщах бред опившейся кобылы в соц сетях, и получать за это "космические" деньги, воистину роисся-страна "возможностей".
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