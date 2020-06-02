FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 17:51
0
Печать

«Летел по обочинам с обгонами»: водители в больнице после классического лобового ДТП под Петербургом

«Жёсткая авария в Буграх на глухом повороте», как назвали её очевидцы в сосетях, действительно оказалась жёсткой. В больницу оттуда отправились два человека.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району, по предварительной информации, 2 июня около 11:10 на 3-м километре автодороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск 73-летний мужчина на Mitsubishi Outlander совершил столкновение с Hyundai под управлением 47-летнего мужчины. Судя по фотографиям, машины сошлись лоб в лоб.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Виноват водитель паркетчика, он выехал на встречку. Около 5 километров летел больше 100 по обочинам с обгонами, мужчина средних лет, трезвый. Знаю, потому что был свидетелем и остановился после ДТП», — рассказывает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний