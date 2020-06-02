«Летел по обочинам с обгонами»: водители в больнице после классического лобового ДТП под Петербургом
«Жёсткая авария в Буграх на глухом повороте», как назвали её очевидцы в сосетях, действительно оказалась жёсткой. В больницу оттуда отправились два человека.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району, по предварительной информации, 2 июня около 11:10 на 3-м километре автодороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск 73-летний мужчина на Mitsubishi Outlander совершил столкновение с Hyundai под управлением 47-летнего мужчины. Судя по фотографиям, машины сошлись лоб в лоб.
Пострадали оба водителя. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
«Виноват водитель паркетчика, он выехал на встречку. Около 5 километров летел больше 100 по обочинам с обгонами, мужчина средних лет, трезвый. Знаю, потому что был свидетелем и остановился после ДТП», — рассказывает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства аварии устанавливаются.