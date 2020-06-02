«Жёсткая авария в Буграх на глухом повороте», как назвали её очевидцы в сосетях, действительно оказалась жёсткой. В больницу оттуда отправились два человека.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району, по предварительной информации, 2 июня около 11:10 на 3-м километре автодороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск 73-летний мужчина на Mitsubishi Outlander совершил столкновение с Hyundai под управлением 47-летнего мужчины. Судя по фотографиям, машины сошлись лоб в лоб.